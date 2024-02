Piwo coraz droższe. Sprzedaż złotego trunku drastycznie spada

Dane wskazują, że Polacy wypili 30,555 miliona hektolitrów piwa w 2023 roku, co można przeliczyć na 6,111 miliarda półlitrowych butelek lub puszek. Spadek konsumpcji w porównaniu z rokiem 2022 wyniósł 6,1 procentowo, co nominalnie przełożyło się na 200 milionów litrów mniej, czyli 400 milionów butelek lub puszek. Sprzedaż piwa w Polsce notuje już piąty rok z rzędu spadków, ale w 2023 roku zanotowano najgłębszy spadek.

Jeszcze w 2018 roku Polacy spożyli około 40 milionów hektolitrów piwa. Niemniej jednak, wartość rynku piwa w Polsce wzrosła rok do roku o 7,1 procent do 22,8 miliarda złotych. Podwyżki cen w sklepach i barach, spowodowane w części wzrostem akcyzy o 5 procent, przyczyniły się do spadku sprzedaży, ale jednocześnie do wzrostu wartości rynku.

Butelka piwa w 2023 roku była średnio o 15 procent, a nominalnie o 1 złoty droższa niż rok wcześniej. Spadek sprzedaży piwa w Polsce był szczególnie widoczny w miesiącach wiosennych i letnich, kiedy to zazwyczaj notuje się największą popularność tego trunku. W maju sprzedaż spadła o 9,3 procent w ujęciu rocznym, w czerwcu o 11,9 procent, w lipcu o 5,2 procent, a w sierpniu o 8,8 procent.

Wzrosty cen miały także wpływ na spadek sprzedaży piw najdroższych, zwłaszcza z kategorii ultra premium, gdzie w ujęciu rocznym odnotowano obniżkę o 14,6 procent. Zauważalny spadek dotknął również sprzedaż piw mocnych, gdzie kategoria mocny lager zanotowała spadek o 9,8 procent w stosunku do roku poprzedniego.

Zaskakująco, sprzedaż tzw. piwa bezalkoholowego utrzymała się na stabilnym poziomie, a jej udział w sprzedaży wzrósł już do 6,5 procent. Marek Cyganiak, dyrektor komercyjny NielsenIQ, w rozmowie z Polską Agencją Prasową przewiduje, że w kolejnych miesiącach i latach branża browarnicza będzie dostosowywać się do zmieniających się warunków ekonomicznych. Spodziewa się wzrostu sprzedaży piw niskoalkoholowych i bezalkoholowych przy jednoczesnym utrzymaniu znaczenia wiodących marek.

QUIZ PRL. Czy znasz te słowa? Pytanie 1 z 15 Czym zajmowała się repasaczka? wypasaniem krów wypłacaniem reparacji wojennych naprawianiem pończoch lub rajstop Dalej