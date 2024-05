Podwyżka cen prądu znacznie wyższa! Zamiast 30 zł aż 30 proc.!

Co dalej z Pendolino w Polsce? Ceny zwalają z nóg

Prawo do zmiany

Gigantyczne podwyżki cen prądu i gazu

Bon energetyczny dla najbardziej potrzebujących i podwyżki rachunków dla wszystkich. Tak będzie w drugim półroczu, jeśli chodzi o ceny prądu. Projekt ustawy o cenach prądu i gazu przyjął we wtorek rząd. Zgodnie z projektem wzrośnie maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Wyniesie ona 500 zł za 1 MWh dla gospodarstw domowych. Obecnie to 412 zł za 1 MWh do określonego poziomu zużycia.

W ocenach skutków regulacji do ustawy o bonie energetycznym napisano, że rachunki za prąd większości odbiorców w gospodarstwach domowych wzrosną w II połowie 2024 r. o ok. 29 proc. względem I połowy 2024 r., a rachunki za paliwo gazowe o 15 proc. wobec ceny płaconej w I półroczu 2024 r.

Miało być 30 zł, a jest 30 proc.!

Jak przypomina portal biznes.wprost.pl – niedawno minister klimatu Paulina Hennig-Kloska zapewniała, że „nie będzie żadnego wzrostu cen energii na poziomie 50 proc. czy nawet 40 proc”., a podwyżki sięgną co najwyżej 30 zł. Okazało się, że zapewnienia te były nierealne, ciekawe w jaki sposób pani minister dokonała uśrednienia podwyżki: rachunki w innej wysokości płacą osoby samotne, a inne duże rodziny. Być może w tych wyliczeniach podano tylko cenę prądu, a pominięto koszty dystrybucji. Składają się na nie:

*opłata sieciowa

* stawka opłaty przejściowej

* opłata abonamentowa

* składnik zmienny stawki sieciowej

* stawka jakościowa

* stawka OZE

* stawka kogeneracyjna

*stawka mocowa.

Odbiorcy energii nie mogą zrezygnować z dodatkowych opłat, trzeba też pamiętać, że większość wymienionych stawek poszła w ostatnich miesiącach w górę. Bartłomiej Derski z serwisu WysokieNapiecie.pl ocenia, że główną przyczyną wzrostu rachunków będzie odmrożenie cen dystrybucji energii. – To przyniesie wzrost o ok. 17 groszy. Ceny samej energii wciąż są jeszcze częściowo mrożone, dlatego wzrost wyniesie tu ok. 10 groszy. Reszta wynika z wyższego podatku VAT – wyjaśnił ekspert, cytowany przez biznes.wprost.pl

Dla kogo bon energetyczny

Na wsparcie w postaci bonu energetycznego będą mogły liczyć gospodarstwa domowe o niskich dochodach, dla których wzrost cen do poziomu 500 zł za MWh byłby ogromnym obciążeniem domowego budżetu. Bon energetyczny będzie miał wartość:

*300 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego;

* 400 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego;

* 500 zł dla gospodarstwa 4-5 osobowego;

* 600 zł dla gospodarstwa liczącego 6 lub więcej osób.

Jak przypomina serwis Interia.pl, w sytuacji gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, bon ma mieć dwukrotnie wyższą wartość.

QUIZ PRL. Tak się mieszkało w Polsce Ludowej Pytanie 1 z 15 Małżeński portret na ścianie nazywał się: monidło antyk portret Dalej