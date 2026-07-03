Bałtyk numerem jeden

Z badania SW Research dla „Wprost” wynika, że aż 24,5 proc. Polaków planuje urlop nad Bałtykiem. To właśnie nadmorskie kurorty przyciągają najwięcej turystów. Nic dziwnego – szerokie plaże, morska bryza i rodzinne atrakcje od lat pozostają wakacyjnym magnesem.

Choć ceny nad morzem nie należą do najniższych, wielu rodaków nadal uważa je za najlepszy kierunek na letni wypoczynek.

Zagranica coraz mocniejsza

Tuż za Bałtykiem znalazły się wyjazdy zagraniczne. Na urlop poza Polską wybiera się 24,1 proc. ankietowanych. To pokazuje, że zagraniczne kierunki coraz śmielej konkurują z krajowymi kurortami.

Słoneczne plaże, gwarancja pogody i atrakcyjne oferty biur podróży sprawiają, że wiele osób stawia na odpoczynek poza granicami kraju.

Góry wciąż mają swoich fanów

Na trzecim miejscu znalazły się góry. Wędrówki po szlakach, świeże powietrze i aktywny wypoczynek wybierze 16 proc. respondentów.

Dla wielu rodzin to doskonała alternatywa dla zatłoczonych plaż. Zwłaszcza że pogoda w górach często pozwala odetchnąć od letnich upałów.

Wieś, jeziora i miasta też kuszą

Ponad 5 proc. badanych wskazało inne miejsca wypoczynku. Wśród nich znalazły się przede wszystkim jeziora, wieś oraz wyjazdy do polskich miast.

Coraz więcej osób szuka spokojnego odpoczynku z dala od tłumów i stawia na mniej oczywiste kierunki.

Co czwarty zostaje w domu

Najbardziej zaskakujące są jednak odpowiedzi osób, które nie planują żadnego wyjazdu. Aż 24,9 proc. ankietowanych zamierza spędzić wakacje w miejscu zamieszkania.

Dodatkowo 18,8 proc. badanych wciąż nie podjęło decyzji, czy gdziekolwiek wyjedzie. To oznacza, że dla wielu Polaków wakacyjne plany nadal pozostają otwartą sprawą.

Tegoroczne lato dopiero się zaczęło, a walka o turystów między Bałtykiem, górami i zagranicznymi kurortami trwa w najlepsze.

Tu urlop spędzali bogacze z PRL-u. Elitarny kurort był marzeniem każdego Polaka