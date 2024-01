Polacy szczęśliwsi niż Niemcy i Duńczycy. Polska na podium

Urzędnicy z ZUS zadzwonią do Polaków. Temat jest pilny

Średni wynik dla Unii Europejskiej to 7,1 punktu. W 18 z 27 krajów UE ogólne zadowolenie z życia zostało ocenione powyżej lub na tym samym poziomie co średnia. Najbardziej zadowoleni ze swojego życia są Austriacy - 7,9 pkt.; za nimi ex aequo Polska, Finlandia i Rumunia - po 7,7 pkt.; w Belgii i Holandii średnia wyniosła po 7,6 pkt.

Na drugim końcu skali pod względem deklarowanej satysfakcji z życia znaleźli się Bułgarzy (5,6 pkt.), Niemcy (6,5 pkt.) i Grecy (6,7 pkt.).

Co wpływa na zadowolenie z życie?

We wszystkich krajach z wyjątkiem Bułgarii średnia ocena zadowolenia z życia była wyższa niż 6, co oznacza, że większość ludzi w UE deklarowała raczej zadowolenie niż niezadowolenie.

Na zadowolenie z życia może wpływać wiele czynników, takich jak wiek, poziom wykształcenia, sytuacja rodzinna i finansowa, a także różnorodność doświadczeń, wyborów, priorytetów i wartości danej osoby - zastrzega Eurostat.

QUIZ PRL. Czy znasz te słowa? Pytanie 1 z 15 Czym zajmowała się repasaczka? wypasaniem krów wypłacaniem reparacji wojennych naprawianiem pończoch lub rajstop Dalej