Polska ma więcej gazu niż Niemcy i Francja? Zaskakujące dane

Magazyny gazu w UE są zapełnione w 29,6%, znacznie poniżej 5-letniej średniej 43% dla tej pory roku.

Polska ma 44,1% zapełnienia magazynów gazu (16,00 TWh), co jest nieco niżej niż średnia 5-letnia wynosząca 48,4%.

Wśród krajów UE, Hiszpania wyróżnia się wysokim zapełnieniem magazynów (62,5%), podczas gdy Holandia ma zaledwie 6,44%.

Niemcy i Francja, kluczowe gospodarki, utrzymują niskie poziomy zapełnienia magazynów gazu, odpowiednio 23,1% i 26,1%.

Polska na tle Unii Europejskiej. Ile gazu mamy w magazynach?

Zgodnie z najnowszymi wyliczeniami organizacji Gas Infrastructure Europe, w polskich magazynach gazu zgromadzono obecnie 16,00 TWh (terawatogodzin) tego paliwa. Taka ilość surowca oznacza, że są one zapełnione w 44,1 procentach. To wynik, który pozwala patrzeć na sytuację ze spokojem, zwłaszcza gdy porównamy go z ogólną sytuacją w Unii Europejskiej.

Średnie napełnienie magazynów dla wszystkich krajów członkowskich wynosi obecnie zaledwie 29,6 proc. Oznacza to, że Polska wypada na tym tle znacznie lepiej, mając proporcjonalnie większe rezerwy błękitnego paliwa. Aktualne zapasy gazu w Polsce, choć wyższe od średniej unijnej, są jednak nieznacznie niższe od pięcioletniej średniej sezonowej dla naszego kraju, która wynosi 48,4 proc. To pokazuje, że mimo dobrego wyniku, poziom rezerw jest nieco mniejszy niż zazwyczaj o tej porze roku.

Jak wypadają nasi sąsiedzi i europejskie potęgi?

Sytuacja w Europie jest bardzo zróżnicowana. Nasz zachodni sąsiad, czyli Niemcy, ma magazyny zapełnione w 23,1 proc. Jeszcze niższy wskaźnik notuje Francja, gdzie rezerwy gazu sięgają 26,1 proc. pojemności magazynowej. W obu przypadkach poziomy te są wyraźnie niższe niż w Polsce.

Spośród innych krajów regionu, Czesi mają magazyny wypełnione w 28,6 proc., a Węgrzy w 33,3 proc. Na tle kontynentu wyróżniają się kraje południa Europy. Liderem jest Hiszpania z magazynami napełnionymi aż w 62,5 proc. Dobry wynik notują też Włochy, gdzie wskaźnik ten wynosi 44,8 proc., czyli jest bardzo zbliżony do polskiego. Na drugim biegunie znajduje się Holandia, której magazyny są zapełnione zaledwie w 6,44 proc. Tak duża rozbieżność pokazuje, jak różne strategie i możliwości w zakresie magazynowania gazu mają poszczególne państwa. Różnice te wpływają na ogólny stan magazynów gazu w całej Wspólnocie.

Choć obecny poziom napełnienia polskich magazynów jest zadowalający i przewyższa średnią unijną, warto zwrócić uwagę na jeden istotny szczegół. Zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, obecne rezerwy są niższe niż historyczna średnia z ostatnich pięciu lat dla analogicznego okresu. Dla Polski, jak wspomniano, jest to spadek z 48,4 proc. do 44,1 proc. Jednak w skali całej UE różnica jest znacznie większa – obecne 29,6 proc. to wyraźnie mniej niż pięcioletnia średnia wynosząca 43 proc.

