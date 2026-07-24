Rząd planuje przyjąć w wakacje ustawę, która przeniesie odpowiedzialność za oszustwa w programie „Czyste Powietrze” z poszkodowanych beneficjentów na nieuczciwe firmy.

Aby skorzystać z pomocy, poszkodowani muszą zgłosić sprawę organom ścigania, co pozwoli na zawieszenie egzekucji długu i docelowe umorzenie wierzytelności.

Problem dotyczy ponad 600 spraw i setek właścicieli domów, z łączną wartością oszustw szacowaną na około 280 milionów złotych.

Nowe przepisy umożliwią także rozłożenie na raty zobowiązań finansowych dla osób, które muszą zwrócić dotacje z innych przyczyn, co obecnie nie jest możliwe.

Kto skorzysta z ustawy pomocowej Czyste Powietrze?

Nowe przepisy mają jeden, prosty cel: ochronić właścicieli domów, którzy chcieli ocieplić budynek, a zostali z wadliwą inwestycją i groźbą zwrotu pieniędzy. Rząd Donalda Tuska chce, by nowe prawo było tarczą ochronną dla zwykłych ludzi. Głównym założeniem jest to, by ustawa pomocowa Czyste Powietrze objęła każdego, kto został poszkodowany przez nierzetelnego wykonawcę i zgłosił sprawę organom ścigania.

Myślę, że w te wakacje zostanie przyjęty przez rząd i jak dobrze pójdzie, to do końca roku ustawa pomocowa powinna wejść w życie – zapowiedział w rozmowie z PAP wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta.

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Jak uniknąć zwrotu dotacji w Czystym Powietrzu?

Droga do wstrzymania egzekucji ma być prosta. Najpierw trzeba zgłosić oszustwo na policję lub do prokuratury. Samo wszczęcie postępowania karnego da podstawę, by złożyć w wojewódzkim funduszu wniosek o zawieszenie procedury zwrotu pieniędzy. Kluczowa zmiana polega na tym, że po udowodnieniu winy wykonawcy to wojewódzki fundusz będzie dochodził od niego należności, a nie od oszukanych w Czystym Powietrzu właścicieli domów. Jeśli odzyskanie środków od firmy się nie uda, stratę pokryje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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