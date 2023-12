Ponad 100 tys. zł bez PIT? Chętnych nie brakuje

Podatki w Polsce - kto jest zwolniony z podatku

Z danych Ministerstwa Finansów przekazanych na prośbę Business Insidera wynika, że w ubiegłym roku z kilku możliwości ulgi zero PIT najwięcej podatników skorzystało z ulgi dla młodych (dla osób do ukończenia 26. roku życia). Z tej możliwości skorzystało aż 1 mln 374 tys. osób. O wiele mniej, bo 128 tys. podatników uwzględniło w PIT ulgę dla pracujących seniorów. Z kolei z ulgi dla rodzin 4+ skorzystało 67 tys. osób - każdemu z rodziców czwórki dzieci przysługuje zwolnienie z opodatkowania do 85 tys. 528 zł przychodu. Do tego trzeba jeszcze dodać 30 tys. zł kwoty wolnej, co daje 115 tys. 528 zł rocznie. Najmniej popularna okazała się ulga na powrót do Polski – dotyczyła 8 tys. osób. Każda z tych ulg pozwala nie płacić podatku do 85 tys. 528 zł przychodów rocznie, a w praktyce, po uwzględnieniu kwoty wolnej od podatku (30 tys. zł), nawet 115 tys. 528 zł.

Popularność ulgi dla pracujących seniorów może wynikać z tego, że praca na etacie może niejednokrotnie przynieść wyższą pensję brutto niż emerytura, a ponadto, wynagrodzenie to jest zwolnione z podatku do kwoty ponad 85 tys. zł rocznie, co daje dodatkową oszczędność. Zaś popularność ulgi dla młodych może wynikać z tego, że są dość proste warunki jej stosowania.

