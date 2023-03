Popularny lek przeciwbólowy wycofany ze sprzedaży! Może zawierać szkło!

Pieniądze to nie wszystko

Domowa chemia droga jak diabli. To tu najbardziej uderzyła drożyzna?

Szkło może dostać się do leku

Swoją decyzję GIF uzasadnił brakiem spełniania przez produkt wymagań jakościowych. Dokładnie chodzi o „brak możliwości sprawnego otwierania ampułek leku, kruszenie się szkła, powodujące zranienie personelu medycznego.” Ponadto ampułki leku kruszą się przy otwieraniu. Taka sytuacja może spowodować dostanie się szkła do leku, co może stanowić zagrożenie dla pacjentów lub zranienie się personelu medycznego podczas dawkowania leku- alarmuje GIF.

Jak informuje na Twetterze Inspektorat, dokładnie chodzi o środek przeciwbólowy zawierający morfinę:

MORFİN HİDROKLORÜR Osel 0.01 g/1 ml (Morphine Hydrochloride), roztwór do wstrzykiwań, 10 ampułek po 1 ml

numer serii: 21646005; data ważności: 30.11.2024 r.

podmiot odpowiedzialny: OSEL İlaç San. ve Tic. A.Ş., Turkey

podmiot, który uzyskał zgodę Ministra Zdrowia na czasowe dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego: Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma” S.A., z siedzibą w Starogardzie Gdańskim.

Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęło zgłoszenie podejrzenia wady jakościowej ww. serii produktu leczniczego z hurtowni farmaceutycznej prowadzonej przez Aesclepios S.A. z siedzibą w Sieradzu, w związku ze zgłoszeniem od jednego z odbiorców, dotyczącym trudności w otwieraniu ampułek – podaje w uzasadnieniu decyzji o wycofaniu GIF.

MORFİN HİDROKLORÜR (chlorowodorek morfiny) to lek, którego substancją czynną jest morfina należąca do grupy narkotycznych środków przeciwbólowych. Lek stosuje się przy silnym bólu np. po urazie, złamaniu, zwichnięciu, amputacji kończyn, oparzeniach, kolce nerkowej, bólach spowodowanych chorobą nowotworową, bólach pooperacyjnych. Morfina działa silnie przeciwbólowo oraz łagodzi lęk i niepokój. Może być także używana do wykonywania znieczulenia.

Pieniądze to nie wszystko Marlena Maląg Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Decyzja GIF wycofująca z obrotu produkt leczniczy 👇https://t.co/CE2frrWDZU pic.twitter.com/C2pIeVJyko— Główny Inspektorat Farmaceutyczny (@GIF_GOV_PL) March 8, 2023