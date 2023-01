Podwyżki cen biletów PKP

Zaznaczono, że w porównaniu do stycznia 2022 r. cena energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii wzrosła o 62,18 proc., co przełoży się bezpośrednio na znaczący wzrost prognozowanych na 2023 r. opłat za energię czynną, będącą częścią opłat za energię elektryczną trakcyjną. Jak podkreślono, oznacza to wzrost kosztów usług świadczonych przez PKP Intercity. Spółka zwróciła też uwagę na najwyższy od wielu lat poziom inflacji, która w listopadzie 2022 r. wyniosła 17,5 proc., a także wysokie stopy procentowe.

To druga systemowa zmiana cen biletów PKP Intercity od lat 2013-2014. "Najnowsze prognozy spółki wskazują, że koszt operacyjny w przeliczeniu na pasażera może przekroczyć 40 proc." - podano, dodając, że wzrost kosztów energii trakcyjnej może przekroczyć 100 proc. w skali roku. Podkreślono, że zmiana cen biletów nie zrekompensuje skutków znaczącego wzrostu kosztów prowadzenia działalności przez PKP Intercity, a jedynie częściowo je złagodzi. Zgodnie z zapowiedziami przewoźnika ceny biletów jednorazowych w poszczególnych kategoriach pociągów wzrosną średnio: o 17,8 proc. dla przewozów Express InterCity Premium (EIP); o 17,4 proc. w pociągach Express InterCity (EIC); o 11,8 proc. w pociągach Twoje Linie Kolejowe (TLK). Średnio o 10 proc. wzrosną również ceny biletów odcinkowych.

Dodano, że po raz pierwszy od 2016 r. zmieniają się ceny Kart Intercity, uprawniających do nielimitowanych podróży pociągami PKP Intercity w dowolnych relacjach. Spółka przekazała zarazem, że wydłuża okres obowiązywania ofert Multiprzejazd oraz Multiprzejazd Max o kilka godzin, tj. do północy z czwartku na piątek, aby zwiększyć ich atrakcyjność. Jak wynika z danych PKP Intercity, w 2022 r. z usług przewoźnika skorzystało blisko 59 mln osób. Strategia rozwoju i inwestycji spółki z perspektywą do 2030 r. przewiduje inwestycje w tabor i przyjazne środowisku stacje postojowe na poziomie 27 mld zł. Obecnie PKP Intercity ma zakontraktowane umowy o wartości 7 mld zł brutto m.in w nowoczesny tabor.

Politycy jeżdżą za darmo

"Czyli bilet z Krakowa do Warszawy na pendolino będzie od przyszłego tygodnia kosztował 199 PLN." - napisał na Twitterze Szymon Jadczak dziennikarz śledczy portalu Wirtualna Polska. Jak dodał oznacza to, że "rodzina z dwójką dzieci, która będzie chciała pojechać na weekend do Krakowa, za same bilety zapłaci prawie 1300 złotych". - Posłowie mają darmowe bilety kolejowe - dodał Jadczak.

Dla zwykłego Kowalskiego podwyżki są po prostu ogromne. Co innego politycy. Wysokość uposażenia poselskiego: odpowiada wysokości wynagrodzenia podsekretarza stanu, ustalonego na podstawie rozporządzenia prezydenta przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, z wyłączeniem dodatku z tytułu wysługi lat i wynosi obecnie 9892,30 zł brutto.

Dieta parlamentarna wynosi 25 proc. uposażenia. Obecnie jest to 2473,08 zł brutto. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora dieta parlamentarna jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych w granicach określonych w przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich. Obecnie zwolniona z PIT jest kwota 2.280,00 zł, a wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

