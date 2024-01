Potrójny zysk w nowych emeryturach. Mało kto o tym wie!

Potrójny zysk na emeryturach z PPK?

Jak wskazuje Interia.pl, obniżając swoją pensję tylko o 29 zł miesięcznie (ok. 21 zł wpłaty plus zaliczka na PIT), możemy otrzymać ok. 64 zł dopłaty miesięcznie od pracodawcy i 240 zł rocznie od państwa. Do takiej sytuacji dochodzi, gdy zarabiamy płacę minimalną (4242 zł brutto miesięcznie) i odprowadzamy najniższą możliwą składkę PPK wysokości 0,5 proc.

Zarabiając do 120 proc. płacy minimalnej , czyli 5090,40 zł brutto można odkładać na PPK tylko 0,5 proc. pensji. Więc osoba z 5000 zł pensji zapłaci przy najniższej składce PPK 25 zł (z pensji ubędzie 34 zł ze względu na zaliczkę PIT), a pracodawca aż 64 zł.

Jak twierdzi Interia, to potrójny zysk dla pracownika, jego pensja jest tylko nieznacznie uszczuplona, a oszczędności na PPK zyskują zarówno dzięki wyższym wpłatom pracodawcy, jak i dopłatom od państwa.

Jak obniżyć składkę na PPK?

Standardowa składka na PPK wynosi 2 proc., można ją podwyższyć do 4 proc., lub obniżyć do 0,5 proc. jeśli zarabiamy 120 proc. minimalnej płacy. Aby obniżyć, lub podwyższyć składkę, wystarczy złożyć deklarację PPK do pracodawcy.

