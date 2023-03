Powinien wrócić pobór powszechny? Polska musi zareagować na rosyjskie zagrożenie

Jak to możliwe?

Ekspert: czasy pokoju już nie wrócą. Polska musi być gotowa na wojnę

- Czasy sprzed agresji rosyjskiej na Ukrainę nie wrócą, nie wrócimy do względnie stabilnego systemu kolektywnego systemu bezpieczeństwa, gdzie sojusze atlantyckie były gwarantem bezpieczeństwa. Należy mówić już nie o wschodniej flance, a o wschodnim froncie NATO - mówił Marek Budzisz w rozmowie z Hubertem Biskupskim w programie "Pieniądze to nie wszystko".

Jak twierdził ekspert, niezależnie od tego jak skończy się wojna na Ukrainie, możemy zapomnieć o czasie względnego spokoju. Co więcej, prawdopodobnym scenariuszem po wojnie będzie zapewnienie naszemu wschodniemu sąsiadowi bezpieczeństwa poprzez rozmieszczenie na jego terenie wojsk sojuszu, zarówno amerykańskich,, jak i polskich. To oczywiście oznacza, że w razie kolejnego ataku Rosji na Ukrainę, w konflikt zostaną wmieszane pozostałe państwa frontonowe NATO, w tym Polska. Na taki scenariusz nasz kraj powinien być przygotowany.

Powszechny obowiązek wojskowy kluczowy w "odstraszeniu Rosji"?

- Dobrą decyzją jest docelowy system bezpieczeństwa. Nie da się utrzymać modelu, jeśli nie będziemy iść w stronę rozwiązań izraelskich, gdzie jest powszechny obowiązek wojskowy. Nie możemy myśleć o tym, że państwo z naszym potencjałem demograficznym, nawet blisko współpracujące z Ukrainą, Rumunią, czy USA będzie w stanie wytrzymać presję rosyjską, państwa znacznie ludniejszego nie organizując i nie przeorganizując całego systemu obrony i systemu odpornościowego państwa. Za bezpieczeństwo odpowiada armia i to jest znaczący komponent ,ale ciężar ponosi na sobie całe państwo i społeczeństwo - wyjaśnił ekspert.

Co prawda możemy spodziewać się raczej prób destabilizacji kraju ze strony Rosji niż bezpośredniej wojny, ale musimy być gotowi na dobre scenariusze. Zdaniem Budzisza Polska musi mieć dobrą rezerwę, a Polacy muszą wiedzieć co robić w sytuacji zagrożenia. Ponadto powinna być również gotowa infrastruktura.

- Powszechne przeszkolenie - nawet nie mówię o służbie - jest jednym z elementów systemu bezpieczeństwa. Moglibyśmy o tym dużo mówić - nie mamy schronów, nasze prawo budowlane umożliwia budowanie wielkich domów bez piwnic. Nasze metro jest na tyle płytkie, że nie będzie mogło w całości sprawować funkcji jak Metro w Charkowie, czy Kijowie. Co to oznacza w sytuacji zagrożenia wojennego? Nie wiemy gdzie się chować, nie mamy takich miejsc, nie wiemy gdzie dzwonić. To wszystko trzeba zmienić - skwitował Budzisz,