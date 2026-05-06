Większość ankietowanych (57,7%) woli nadal otrzymywać PIT-11 od pracodawcy, mimo planów Ministerstwa Finansów, by dane były dostępne tylko w e-Urzędzie Skarbowym.

Zmiana może utrudnić przekazywanie 1,5% podatku na OPP, czego obawia się 42,9% ankietowanych, gdyż mniej osób będzie modyfikować automatycznie zaakceptowane zeznania.

Ministerstwo Finansów planuje zwolnić pracodawców z obowiązku przekazywania PIT-11, kierując dane bezpośrednio do administracji skarbowej.

Sondaż przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków w styczniu 2026 roku.

Polacy za tradycyjnym PIT-11: Wyniki sondażu

Prawie 60% Polaków woli, aby pracodawcy nadal przekazywali im formularze PIT-11 – wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez renomowaną pracownię badawczą SW Research na zlecenie firmy PITax. To jednoznaczny sygnał dla Ministerstwa Finansów, które planuje cyfryzację tego procesu. Badanie, zrealizowane pod koniec stycznia 2026 roku na reprezentatywnej grupie 1000 dorosłych Polaków, pokazuje, że tradycyjne metody rozliczania podatków wciąż cieszą się dużym zaufaniem i są preferowane przez większość społeczeństwa.

Aż 57,7 procent ankietowanych wyraźnie opowiedziało się za utrzymaniem dotychczasowej formy otrzymywania PIT-11 – czy to osobiście, czy drogą mailową. Tylko 26,9 procent badanych uważa, że wystarczy, aby dane o zarobkach były dostępne wyłącznie w rządowym systemie. Te wyniki podkreślają przywiązanie Polaków do fizycznego lub bezpośredniego dostępu do swoich dokumentów podatkowych, co może wynikać z poczucia większej kontroli i bezpieczeństwa.

Ministerstwo Finansów a przyszłość PIT-11: Planowane zmiany i ich cel

Ministerstwo Finansów przygotowuje się do wprowadzenia znaczących zmian w systemie rozliczeń podatkowych, które mogą całkowicie zmienić sposób przekazywania formularzy PIT-11. W projekcie nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych znalazły się zapisy, które zakładają zwolnienie pracodawców z obowiązku dostarczania pracownikom tych dokumentów. Zamiast tego, dane o zarobkach miałyby być przesyłane bezpośrednio do administracji skarbowej, a podatnicy uzyskiwaliby do nich dostęp w e-Urzędzie Skarbowym. Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ.