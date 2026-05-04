Koniec z obowiązkiem wysyłania PIT-11. Co planuje Ministerstwo Finansów?

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy, który ma w prosty sposób uprościć życie przedsiębiorcom. Chodzi o zniesienie obowiązku wysyłania pracownikom informacji o dochodach, czyli popularnego formularza PIT-11. Zmiana dotyczy również innych dokumentów, takich jak PIT-R, PIT-8C czy IFT-1R. W uzasadnieniu projektu czytamy, że nowelizacja ma na celu zniesienie obowiązku przekazywania tych informacji podatnikom z mocy prawa.

Pracodawcy nie będą już musieli z automatu wysyłać pracownikom papierowych czy elektronicznych wersji PIT-11, tak jak robią to co roku do końca lutego.

„Projekt ustawy zmienia zasady przekazywania imiennych informacji PIT-11, PIT-R, PIT-8C, IFT-1, IFT-1R, IFT-2 i IFT-2R podatnikom” – czytamy w uzasadnieniu. „Nowelizacja zakłada zniesienie obowiązku przekazywania, z mocy prawa, imiennych informacji podatnikom w każdym przypadku, gdy informacje te są przekazywane do urzędu skarbowego”.Projekt przygotowany przez Ministerstwo Finansów zakłada, że pracodawcy nie będą już musieli przekazywać pracownikom formularzy PIT-11, a także innych, takich jak PIT-R, PIT-8C czy IFT. To duża zmiana, która ma odciążyć działy kadr i płac w firmach, szczególnie tych największych, zatrudniających setki lub tysiące osób.

Zgodnie z projektem, nowe przepisy miałyby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku.

Jak pracownik otrzyma swój PIT-11 po zmianach?

Co ta zmiana oznacza dla milionów pracowników w Polsce? Czy zostaną bez informacji o swoich dochodach i składkach, niezbędnych do rocznego rozliczenia podatkowego? Absolutnie nie. Kluczowa zmiana polega na tym, że inicjatywa będzie musiała wyjść od samego pracownika. Jeśli będzie on chciał otrzymać fizyczny lub elektroniczny dokument PIT-11 od swojego pracodawcy, będzie musiał złożyć odpowiedni wniosek.