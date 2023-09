Ile kosztuje prawo jazdy T?

Uważaj na to, co robisz w samochodzie! Nawet tu nie masz prywatności

To są pytania, które zadają sobie np. młodzi rolnicy chcący korzystać z cięższych ciągników. Do jazdy z ciężkimi zespołami niezbędna jest kat. T, a traktor jest takim właśnie przypadkiem. Wydanie prawa jazdy na traktor poprzedza odbycie kursu i zdanie egzaminów. Kurs powinien być taki, jak na samochód osobowy.

Kto może zostać traktorzystą

Kurs kategorii T to nie jest zwykła oferta szkół jazdy. Trzeba podzwonić po szkołach położonych najbliżej, do których najwygodniej dotrzeć, a w razie nietrafienia na odpowiednią także po tych znajdujących się dalej. Znalezienie szkoły jazdy oferującej kurs na prawo jazdy kategorii T nie jest dzisiaj problemem, bo przynajmniej jedna w regionie to norma. Kurs na prawo jazdy typu T przygotowuje do egzaminu całościowo, wręcz drobiazgowo. Takie uprawnienia powinien zdobyć każdy, kto chce zostać w gospodarstwie operatorem, dawniej zwanym traktorzystą.

Prawo jazdy na ciągnik – czy konieczne?

Bez dodatkowych uprawnień mogą jeździć ciągnikiem rolniczym posiadacze uprawnień kat. B. Również wtedy, jeśli ciągnik jest wyposażony w lekką przyczepę. (Jest to możliwe na mocy przepisów ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym).Prawo jazdy kategorii T koniecznie musi mieć operator ciężkich maszyn, z przyczepami, których masa przekracza 7,5 tony.

Młodzież na traktory

Kurs na ciągnik rolniczy mogą zacząć odbywać osoby, którym do ukończenia 16 lat brakuje 3 miesiące. Nie trzeba być pełnoletnim, aby podchodzić do egzaminu. Prawo jazdy T można wyrobić po ukończeniu 16 lat. Mając takie prawo jazdy można także kierować:

pojazdami wolnobieżnymi z przyczepą. Warto wiedzieć, że pojazdem wolnobieżnym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, z wyjątkiem ciągników rolniczych. Do prowadzenia tego typu pojazdów wystarczy prawo jazdy kat. B, jednak jeśli ciągną one przyczepy, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 750 kg potrzebna jest jeszcze rozszerzenie uprawnień lub kat. T.

motorower

lekki czterokołowiec, taki czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.

Jak przebiega i ile trwa kurs na prawo jazdy kat. T?

Wszystkie kursy na to prawo jazdy, niezależnie od ośrodka prowadzącego kurs oraz od ceny, polegają na zaliczeniu:

30 godzin zajęć teoretycznych (mogą być one prowadzone stacjonarnie lub przez internet (tzw. E-learning),

20 godzin zajęć praktycznych z profesjonalnym instruktorem.

Potem trzeba zaliczyć egzamin wewnętrzny, będącego przepustką do egzaminu państwowego. Do odbioru prawa jazdy kat. T uprawnia dopiero zdanie części teoretycznej i praktycznej egzaminu państwowego.

Ile kosztuje kurs na prawo jazdy na traktor?

Kursy na prawo jazdy są dzisiaj niestety dość kosztowne. Kurs kategorii T ma różne ceny, w zależności od regionu, w którym się go odbywa, sprzętu, na którym się praktykuje, a nawet od renomy ośrodka oferującego kursy, a na tę wpływa przede wszystkim zdawalność. Jest tak, ponieważ jeśli szkolenie prowadzi się dobrze i rzetelnie, egzamin państwowy na prawo jazdy zdaje większość, a nawet wszyscy kursanci. Dlatego warto czasem zapłacić więcej, by potem nie tylko dostać prawo jazdy bez problemu, ale i lepiej traktorem jeździć.

Cena za kurs na prawo jazdy kategorii T waha się od 1500 do nawet 4000 zł. Osobno trzeba zapłacić także za:

badania lekarskie – ok. 200 zł

egzamin państwowy w WORD: teoria – ok. 50 zł, praktyka 200 zł

za sam dokument prawa jazdy – ok. 100 zł

Wydanie dokumentu następuję około miesiąca po zdaniu egzaminu państwowego.

Jak wygląda egzaminy na prawo jazdy T?

Egzamin państwowy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego ma dwie części. Teoretyczna trwa ok 30 min. I polega na pisemnym odpowiedzeniu na 32 pytania - 20 z nich dotyczy wiedzy wspólnej dla większości uprawnień, 12 pytań jest ściśle związanych z kat. T.

Egzamin praktyczny odbywa się na placu i w mieście. Chodzi w nim o sprawdzenie umiejętności wykonywania manewrów w ruchu drogowym. Podczas egzaminu wykorzystywane są ciągnik i przyczepa. Kursant wykonuje 4 manewry na placu oraz w ruchu drogowym w mieście. Wybór tych manewrów nie zależy od egzaminatora: są wybierane losowo przez odpowiedni system. Można się spodziewać, że trzeba będzie sprzęgnąć i rozprzęgnąć ciągnik z przyczepą, zaparkować pojazd skośnie, równolegle, prostopadle, czy wykonać manewr ruszania do przodu z miejsca na wzniesieniu. Po zaliczeniu placu manewrowego przechodzi się do jazdy po mieście.

Warto założyć Profil Kandydata na Kierowcę

Przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy kat. T trzeba założyć swój PKK – Profil Kandydata na Kierowcę. Aby to zrobić trzeba mieć orzeczenie lekarskie i kolorowe zdjęcie. Taki dokument składa się wydziale komunikacji przydzielonym do miejsca zamieszkania, ale można to również zrobić online. Osoby niepełnoletnie muszą mieć pisemną zgodę rodziców na odbycie kursu na to prawo jazdy.

Skąd wziąć testy egzaminacyjne?

Znajdują się one w Internecie. Stroną zawierającą pytania kategorii T zatwierdzone przez Polskie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju jest strona https://e-testynaprawojazdy.pl/kategoria-t/Trzeba tam jednak wykupić do nich dostęp. Pełen dostęp, to jest nie tylko do pytań, na które trzeba odpowiadać na egzaminie w ośrodkach WORD w całej Polsce (aktualnych na rok 2023), ale choćby do Systemu Szybkiej i Łatwej Nauki i szczegółowych wyjaśnień pytań kosztuje 8 złotych za dzień. Ale masa stron oferuje wszystkie testy za darmo.

