1 grudnia 2025 roku prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów przyjętą przez parlament. Kancelaria Prezydenta przedstawiła trzy główne powody tej decyzji: możliwość blokowania stron internetowych firm kryptowalutowych, nadmierną regulację oraz zbyt wysokie opłaty nadzorcze.

Blokowanie stron internetowych – główny zarzut prezydenta Nawrockiego

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wskazał na najbardziej kontrowersyjny zapis zawetowanej ustawy o kryptoaktywach. Przepisy przewidują możliwość wyłączania przez rząd stron internetowych firm działających na rynku krypto jednym kliknięciem.

„Gdy rząd wyłączy stronę, ludzie tracą dostęp do swoich cyfrowych środków. Na to nie można się zgodzić” – napisał Leśkiewicz w serwisie X. Kancelaria Prezydenta zwraca uwagę, że większość państw Unii Europejskiej stosuje prostą listę ostrzeżeń chroniącą konsumentów bez blokowania całych serwisów.

Nadregulacja zamiast konkurencyjnego rynku kryptoaktywów

Kolejnym argumentem za wetem jest rozmiar ustawy o rynku kryptoaktywów. Polska regulacja liczy ponad 100 stron, podczas gdy Czechy, Słowacja czy Węgry wdrożyły unijne rozporządzenie MiCA na kilku lub kilkunastu stronach.

„Nadregulacja to prosta droga do wypychania firm za granicę – do Czech, na Litwę czy na Maltę – zamiast tworzenia warunków, by zarabiały i płaciły podatki w Polsce” – głosi komunikat Kancelarii Prezydenta. Zdaniem prezydenta Karola Nawrockiego zbyt skomplikowane przepisy mogą spowodować exodus polskich firm kryptowalutowych do krajów o bardziej przejrzystych regulacjach.

Opłaty nadzorcze zabijają start-upy i małe firmy?

Trzecim powodem weta są wysokie opłaty nadzorcze przewidziane w ustawie o kryptoaktywach. Przedstawiciele prezydenta oceniają, że opłaty ustalono na poziomie uniemożliwiającym rozwój małym firmom i start-upom.

Zdaniem Kancelarii Prezydenta takie rozwiązanie faworyzuje zagraniczne korporacje i banki. „To odwrócenie logiki, zabicie konkurencyjnego rynku i poważne zagrożenie dla innowacji” – wskazuje komunikat prezydencki.

Mentzen chwali weto jako sukces branży kryptowalut

Decyzję prezydenta Nawrockiego o wecie ustawy o kryptoaktywach pochwalił Sławomir Mentzen. „Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę niszczącą polski rynek kryptowalut! To świetna decyzja, zgodna z oczekiwaniami branży krypto!" – napisał polityk.

Mentzen ujawnił, że osobiście apelował do prezydenta o zawetowanie przepisów. „Sam również publicznie oraz podczas spotkania z Prezydentem apelowałem o zawetowanie tej szkodliwej ustawy. Bardzo dziękuję za tę decyzję!" – dodał. Jego stanowisko pokazuje, że w środowisku politycznym istnieje poparcie dla ochrony polskiego rynku kryptowalut przed nadmierną regulacją.

Co to jest MiCA i dlaczego termin 1 lipca jest kluczowy?

Zawetowana ustawa z 7 listopada miała implementować unijne rozporządzenie MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). Według przepisów nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawować miała Komisja Nadzoru Finansowego wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne.

Ustawa o kryptoaktywach doprecyzowywała obowiązki emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem oraz dostawców usług w zakresie krypto. Kluczowy termin na wdrożenie MiCA mija 1 lipca – po tej dacie brak odpowiedniej ustawy uniemożliwi legalną działalność pośrednictwa kryptowalutowego w Polsce.

Wiceminister finansów ostrzega przed katastrofą dla branży krypto

Wiceminister finansów Jurand Drop podczas wystąpienia na Future Finance Summit w Warszawie przekonywał, że zawetowana ustawa to najlepsza możliwa regulacja dla sektora kryptoaktywów. „Nie da się napisać lepszej” – stwierdził Drop.

Konsekwencje weta prezydenta Nawrockiego wiceminister określił jako katastrofalne dla legalnie działającej branży. Oznaczałoby to „opóźnienie czasowe wielomiesięczne”. Drop wskazał, że bez ustawy o rynku kryptoaktywów nie będzie możliwe zarejestrowanie działalności pośrednictwa krypto w Polsce. Branża nie mogłaby funkcjonować na podstawie licencji uzyskiwanej w Polsce przez podmioty.

Czy Polska straci szansę na rozwój rynku kryptowalut?

Weto prezydenta Nawrockiego stawia pod znakiem zapytania przyszłość polskiego rynku kryptoaktywów. Z jednej strony Kancelaria Prezydenta argumentuje ochroną wolności obywatelskich i sprzyjaniem start-upom. Z drugiej strony wiceminister finansów ostrzega przed wielomiesięcznym opóźnieniem i niemożliwością legalnego prowadzenia działalności.

Po 1 lipca firmy kryptowalutowe mogą być zmuszone do przeniesienia działalności do innych krajów UE, które terminowo wdrożyły rozporządzenie MiCA. Czechy, Litwa czy Malta mogą stać się beneficjentami polskiej zwłoki legislacyjnej w obszarze kryptoaktywów.

