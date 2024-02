i Autor: ARTUR HOJNY / SE, Shutterstock

Laptopy dla nauczycieli

Program "Bon na laptop dla nauczyciela” z kłopotami. Są na to pieniądze?

Program "Laptop dla ucznia" został zawieszony, a Ministerstwo Edukacji Narodowej złożyło również zawiadomienie do prokuratury w sprawie przetargu. Tym samym pojawiło się pytanie o kolejny, nadal aktualny program rządowy, czyli "Bon na laptop dla nauczyciela". Co z osobami, które jeszcze nie zdążyły skorzystać z programu, a są do niego uprawnione?