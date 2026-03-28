Promocje wielkanocne w Lidlu – sprzęt kuchenny taniej

Wraz ze zbliżającą się Wielkanocą Lidl przygotował szeroką ofertę urządzeń kuchennych dostępnych online. Klienci mogą znaleźć produkty do pieczenia i gotowania w obniżonych cenach, sięgających nawet 40%.

Wśród propozycji znalazł się automat do chleba SBB 850 E1 SilverCrest (850 W), przeceniony o 25% do 224 zł. Urządzenie pozwala przygotować zarówno domowe pieczywo, jak i dżemy, co szczególnie przydaje się w sezonie owocowym.

W promocji pojawiły się także akcesoria do pieczenia, takie jak brytfanna aluminiowa SilverCrest w cenie 77,40 zł (-40%) oraz forma ZENKER za 38,90 zł (-40%), idealna do przygotowania świątecznych wypieków.

Kody rabatowe Lidl – dodatkowe oszczędności

Zakupy online można dodatkowo obniżyć dzięki kodom rabatowym. W zależności od wartości zamówienia dostępne są trzy poziomy zniżek:

„RABAT25” – 25 zł taniej przy zakupach od 300 zł,

„RABAT50” – 50 zł rabatu od 500 zł,

„RABAT125” – aż 125 zł oszczędności przy wydatkach od 1000 zł.

Promocje Lidl w sklepach – Air Fryer i garnki Gerlach

Wśród najciekawszych produktów dostępnych w sklepach stacjonarnych znalazła się frytkownica beztłuszczowa Air Fryer 2000 Series NA299/00 Philips (1500 W, 4,2 L), przeceniona o 130 zł do 269 zł. Dzięki technologii RapidAir urządzenie pozwala przygotować potrawy zawierające nawet do 90% mniej tłuszczu.

Na uwagę zasługuje również zestaw garnków Gerlach First (10 elementów) dostępny za 249 zł, wykonany ze stali nierdzewnej z trójwarstwowym dnem.

Sprzęty do przechowywania i deserów z kuponem Lidl Plus

W ofercie znalazły się także rozwiązania do przechowywania żywności. Zgrzewarka próżniowa SilverCrest (130 W) kosztuje 69 zł (-53% z Lidl Plus) i pomaga wydłużyć świeżość produktów.

Miłośnicy słodkości mogą sięgnąć po gofrownicę Salter EK5848 (1600 W) w cenie 89 zł z kuponem. Z kolei dla osób ceniących napoje gazowane przygotowano saturator SodaStream Gaia za 169 zł (-30%).

10

PTNW - Miłosz Bembinow