Przegląd pieca gazowego. Co ile trzeba robić i ile kosztuje?

Tyle Niemcy zyskują na tankowaniu w Polsce. "Jeździmy do was regularnie"

Jak każde jednak urządzenie, również i kotły gazowe wymagają konserwacji. Kiedy należy dokonać przeglądu pieca gazowego? Ile to kosztuje? Na rynku dostępne są dwa rodzaje kotłów gazowych: jedno i dwufunkcyjne. Do najczęściej wybieranych marek zalicza się Viessmann, Immergas i Junkers. Za przegląd pieca od jednego z tych producentów zapłacimy ok. 100-150 złotych, w zależności od lokalizacji.

Niekiedy do kosztu usługi należy również doliczyć koszt dojazdu przez serwisanta, który zazwyczaj wynosi 50 złotych. Jeśli w budynku znajduje się kocioł gazowy wiszący z otwartą komorą spalania, należy nastawić się na zapłacenie serwisantowi ok. 150-250 złotych. W przypadku obu rodzajów pieców można dodatkowo zlecić wykonanie szczegółowej analizy spalin z pieca, co zazwyczaj kosztuje 50 złotych.

Konserwacja kotłów gazowych - ceny i terminy

Jedno i dwufunkcyjne kondensacyjne kotły gazowe są najdroższe pod względem kosztu przeglądów: wydatek na ich konserwację to 200-300 złotych przy piecach nie przekraczających mocy 35 kW. Przy wyższych wartościach cena przeglądu może wzrastać. Taki przegląd zawsze odbywa się z analizą spalin (cena wliczona do kwoty za usługę).

Każdy właściciel budynku, w którym znajduje się kocioł gazowy jest zobowiązany do regularnego dokonywania przeglądu tego urządzenia. Nie ma tu znaczenia, czy instalacja znajduje się w budynku jednorodzinnym, wielorodzinnym, bloku mieszkalnym czy użytkowym. Taki przegląd należy wykonywać raz w roku. Jeśli powierzchnia budynku przekracza 2000 m2, konieczne jest dokonywanie przeglądów dwa razy w roku.

Ustawodawca przewidział również termin przeglądów: pierwszy powinien być wykonany do końca maja, a drugi do końca listopada. Do przeprowadzania przeglądów uprawnieni są wyłącznie serwisanci posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane o specjalności instalacyjnej. Ważne jest przedstawienie specjaliście wyników ostatniego przeglądu. Jeśli w czasie przeglądu dostrzeżone zostaną jakieś nieprawidłowości, właściciel budynku zobowiązany jest do ich jak najszybszego usunięcia na własny koszt. Przeprowadzenie przeglądu jest także konieczne, kiedy zauważymy jakąkolwiek usterkę albo niepokojące działanie pieca. Serwisant stwierdzi, czy wystarczy jedynie naprawa obecnego urządzenia, czy niezbędna jest jego wymiana na nowy.

Quiz PRL. Służba zdrowia w PRL Pytanie 1 z 10 Do pobierania krwi używało się: szklanych strzykawek z grubą igłą i gumową rurką noża, widelca i probówki nożyka i cyrulika Dalej