Koniec z dopłatami za szybkość

Jeszcze kilka lat temu, gdy klient chciał przelać pieniądze "od razu", musiał głębiej sięgnąć do kieszeni. Banki rutynowo pobierały dodatkowe opłaty za taką "ekspresową usługę" - nawet do kilkunastu złotych za pojedynczy przelew. Wkrótce może się to zmienić za sprawą nowych przepisów, które wprowadzą bezpłatne przelewy natychmiastowe.

Skąd ta rewolucja? W marcu 2024 roku Parlament Europejski i Rada UE przyjęły rozporządzenie IPR (Instant Payments Regulation) dotyczące przelewów natychmiastowych w euro. Polska, jako państwo członkowskie, musi dostosować swoje przepisy do nowych regulacji.

Rewolucja zaczyna się od euro

Nowe rozporządzenie unijne wprowadza zasadę, że opłaty za przelewy natychmiastowe w euro nie mogą być wyższe niż za standardowe przelewy w tej samej walucie. To oznacza, że jeśli bank oferuje darmowe przelewy standardowe w euro, będzie musiał udostępnić również darmowe przelewy natychmiastowe.

Co więcej, wszystkie instytucje finansowe obsługujące przelewy w euro będą zobowiązane do udostępnienia usługi przelewów natychmiastowych. Klienci zyskają możliwość błyskawicznego transferu środków - w ciągu kilku sekund, 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.

A co ze złotówkami?

Chociaż unijne rozporządzenie dotyczy bezpośrednio przelewów w euro, eksperci przewidują, że podobne zasady zostaną wkrótce zastosowane również do przelewów w polskiej walucie. Polski rynek jest już na to technologicznie przygotowany dzięki systemom takim jak Express Elixir czy BlueCash, które obsługują miliony transakcji w czasie rzeczywistym.

Kto zyska na zmianach?

Bezpłatne przelewy natychmiastowe to korzyść nie tylko dla konsumentów. Eksperci wskazują na szersze, pozytywne skutki dla całej gospodarki:

Konsumenci zyskają oszczędność czasu i pieniędzy.

Przedsiębiorcy poprawią płynność finansową dzięki szybszemu obiegowi pieniądza.

Sektor finansowy otrzyma impuls do modernizacji i rozwoju nowych usług.

Gospodarka zyska na efektywności dzięki szybszemu obiegowi środków.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Zgodnie z harmonogramem unijnym, Polska ma czas na wdrożenie odbioru natychmiastowych przelewów w euro do 9 stycznia 2027 roku. Natomiast możliwość wysyłania takich przelewów powinna zostać wprowadzona najpóźniej do 9 lipca 2027 roku.

Aktualnie projekt ustawy wdrażający te regulacje jest już po konsultacjach publicznych, a resort finansów analizuje zgłoszone uwagi. Nowa wersja projektu może pojawić się jeszcze w kwietniu 2025 roku.

Przełom w europejskiej bankowości

Nowe przepisy to nie tylko odpowiedź na oczekiwania konsumentów, ale również element szerszej strategii UE mającej na celu ujednolicenie i modernizację europejskiego rynku finansowego. Przelewy natychmiastowe, które dotąd były traktowane jako usługa premium, mają stać się standardem dostępnym dla wszystkich.

To krok w stronę nowoczesnej, szybkiej i przystępnej bankowości - dowód, że technologia, regulacje i potrzeby użytkowników mogą iść w parze, przynosząc korzyści dla całego systemu ekonomicznego.