Pułapka w "mieszkaniu na start". Oni mogą nie dostać dopłat do kredytu

Ryczałtowcy mogą mieć problem z uzyskaniem wsparcia z "Mieszkania na start"

W programie "mieszkanie na start" znajduje się limit dochodowy i dotyczy zarobków miesięcznych brutto. Trudno tym kryterium określić przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatek płacą w zależnie od miesięcznej kwoty przychodu. To prosta metoda opodatkowania, z której mogą skorzystać jednoosobowe przedsiębiorstwa, których roczny dochód nie przekracza 2 mln euro.

Bankier.pl wyjaśnia, że w przypadku opodatkowania skala podatkową, dochód brutto jest wyliczany poprzez odjęciu kosztów od przychodu. W przypadku "ryczałtowców" podstawą opodatkowania są wystawione faktury. Portal wskazuje, że singiel rozliczający się skalą z miesięcznym przychodem wysokości 50 tys. zł i kosztami 40,5 tys. zł ma dochód brutto 9500 zł miesięcznie, więc mieści się w limicie dochodowym "mieszkania na start" (dla singla wynosi 10 tys. zł). Ale ryczałtowiec z dochodami 50 tys. zł nie skorzysta z programu jeśli zostanie przyjęte, że dochód brutto jest tożsamy z przychodem przed opodatkowaniem.

Przedsiębiorcy będą musieli poczekać! Może zabraknąć czasu na zmianę podstawy opodatkowania

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zapytane przez bankier.pl w jaki sposób będzie rozliczało ryczałtowców odparło, że "trwają prace nad projektem" i szczegóły zostaną zdradzone po zakończeniu prac.

W tym wypadku czas jest jednak ważny, bo przedsiębiorcy mają czas, żeby zmienić podstawę opodatkowania tylko do 20 stycznia. Jeśli okaże się, że metoda opodatkowania odbierze im prawo do skorzystania z "mieszkania na start", przedsiębiorcy będą musieli czekać do 2025 roku, żeby zmienić sposób odprowadzania podatków i skorzystać z dopłat do kredytu.

