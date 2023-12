QUIZ PRL

QUIZ. Prawdziwie zimy w PRL-u. Pamiętasz onuce i koksowniki? 10/10 murowane!

Mimo, że zimy w PRL były zimne i śnieżne, dziadkowie mówili: „przed wojną, to były zimy! - Jak się człowiek wybrał saniami na pasterkę, to wracał do dworu po nowym roku!” Kiedy w Polsce Ludowej nastała zima stulecia, przestawali biadolić na temat sań i dworu, a zaczynali utyskiwać: „tak zasypało, że nie można wyjść z domu nawet na pasterkę!” - I tak do wiosny.