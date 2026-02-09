Dlaczego warto przeczytać ten artykuł:

Ceny prądu rosną – większość Polaków to odczuwa

Badanie przeprowadzone przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna dla Wirtualnej Polski przynosi niepokojące wnioski. Aż 68 proc. respondentów potwierdza, że obecne rachunki za energię elektryczną są wyraźnie wyższe niż rok temu. Co trzeci badany (34 proc.) wskazuje na to "zdecydowanie", co świadczy o skali problemu.

Tylko 20 proc. ankietowanych nie zauważa znaczącej różnicy w swoich opłatach. Pozostałe 12 proc. nie potrafi jednoznacznie ocenić zmiany wysokości rachunków.

Rachunki za prąd to duże obciążenie budżetu domowego

Dla znaczącej części polskich gospodarstw domowych koszty energii elektrycznej stanowią poważne wyzwanie finansowe. Dla 34 proc. badanych obecne rachunki to duże lub bardzo duże obciążenie. W tej grupie:

Największa grupa respondentów – 40 proc. – ocenia ciężar opłat za prąd jako średni. Relatywnie dobrze radzą sobie osoby stanowiące 21 proc. badanych, które uważają rachunki za małe lub bardzo małe obciążenie swojego budżetu.

Strach przed kolejnymi podwyżkami energii

Najbardziej niepokojące są obawy Polaków dotyczące przyszłości. Na pytanie o możliwe dalsze wzrosty cen prądu twierdząco odpowiedziało aż 84 proc. ankietowanych. To oznacza, że niemal każdy spodziewa się kolejnych podwyżek:

41 proc. jest tego "zdecydowanie" pewnych

43 proc. odpowiada "raczej tak"

Spokojnych o swoje przyszłe rachunki za energię elektryczną jest zaledwie 9 proc. Polaków. Pozostali (7 proc.) nie mają zdania na ten temat.

Dlaczego ceny prądu tak wzrosły

Główną przyczyną znaczącego wzrostu kosztów energii w polskich domach jest stopniowe wygaszanie rządowych tarcz energetycznych i odmrażanie cen prądu. W poprzednich latach stawki były sztucznie utrzymywane na niskim, ustawowym poziomie.

Początek 2026 roku przyniósł jednak powrót do mechanizmów rynkowych. Gospodarstwa domowe zaczęły płacić faktyczne ceny energii, co dla wielu rodzin oznacza skok rachunków o kilkadziesiąt, a niekiedy kilkaset złotych miesięcznie.

Badanie zostało zrealizowane na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna w dniach 30 stycznia – 2 lutego 2026 roku. Wykorzystano metodę CAWI (ankieta online). Wzięło w nim udział 1090 osób, co zapewnia reprezentatywność wyników dla całej populacji polskich gospodarstw domowych.

