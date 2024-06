Radykalna obniżka składki zdrowotnej. Jedynie 300 złotych

Petru: zgłaszamy ustawę o obniżce składki zdrowotnej

W rozmowie w Radiu ZET Ryszard Petru poinformował, że razem z projektem obniżenia składki zdrowotnej dla pracowników i przedsiębiorców, Polska 2050 pokaże propozycje cięć w wydatkach państwa. Chodzi między innymi o ograniczenia w wydatkach na fundusze pozabudżetowe oraz w administracji. - "W wyniku Polskiego Ładu składka zdrowotna średnio wzrosła o 70 proc. O tyle mamy szansę zyskać, jeśli obniżymy składkę" - powiedział Petru.

"Ten projekt ma szansę utorować drogę do obniżki składki zdrowotnej dla pracowników i przedsiębiorców. Będziemy o nim mówić na konferencji prasowej" - dodał.

Według prognozy przedstawionej przez MZ przy okazji prezentacji założeń projektu obniżenia składki zdrowotnej szacowane nakłady na ochronę zdrowia w 2025 r. mają wynieść ok. 224 mld zł, z czego 168 mld zł to wpływy ze składek do NFZ (bez transferów z budżetów). Tegoroczne nakłady na ochronę zdrowia to 197,3 mld zł.

Składka zdrowotna do zmiany

Przedstawione w marcu założenia projektu przewidują, że dla osób osiągających przychód roczny do 85 tys. zł składka roczna powinna wynieść 300 zł miesięcznie. Tyle samo miałaby wynosić składka dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym o przychodzie do 120 tys. zł. Składka w wysokości 525 zł miesięcznie miałaby dotyczyć osób o przychodzie rocznym między 85 tys. zł a 300 tys. zł oraz przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym o przychodzie rocznym między 120 tys. zł a 300 tys. zł. Wszyscy, którzy uzyskują przychód roczny przekraczający 300 tys. zł, powinni płacić 700 zł miesięcznej składki zdrowotnej.

