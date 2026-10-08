Prezes InPost Rafał Brzoska publikuje "listę wstydu" firm logistycznych.

Porównanie podatku CIT za 2025 r.: InPost (500 mln zł) vs. DHL (130 tys. zł) i DPD (13,5 mln zł).

Apel do ministra finansów Andrzeja Domańskiego o ukrócenie optymalizacji podatkowej.

Krytyka planów rządu Donalda Tuska dotyczących podnoszenia podatków polskim firmom.

"Lista wstydu" Rafała Brzoski

Prezes InPost Rafał Brzoska nie owija w bawełnę. W krótkim nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych wprost nazwał rzeczy po imieniu, prezentując swoją „listę wstydu”. To nic innego jak zestawienie pokazujące, ile podatku dochodowego (CIT) za 2025 rok zapłaciły w Polsce największe firmy logistyczne. Rozbieżności są, delikatnie mówiąc, ogromne i to właśnie one tak oburzyły biznesmena.

Jego zdaniem to dowód na to, że zagraniczni konkurenci, zarabiając ogromne pieniądze w naszym kraju, unikają płacenia tu podatków. Prezes InPost uważa, że to patologiczna sytuacja, w której zagraniczne firmy zarabiają w Polsce, a podatki firm płacą gdzie indziej lub wcale, co uderza w uczciwą konkurencję.

Jeśli ktoś zarabia na polskich klientach, polskich drogach i polskiej infrastrukturze, powinien płacić podatki w Polsce, tak jak polskie firmy. To kwestia uczciwej konkurencji i pieniędzy, które wracają do nas wszystkich: na szpitale, szkoły i drogi – argumentuje w zamieszczonym na X nagraniu Rafał Brzoska.

Co roku publikujemy listę wstydu, czyli firmy z branży logistycznej, które zarabiają w Polsce, a CIT od tej działalności płacą gdzie indziej albo wcale. Ta lista co roku wygląda niemal tak samo‼️ Dla porównania: @inpostpl w 2025 roku miał 7,2 mld zł przychodu i zapłacił 0,5 mld zł podatku CIT z działalności związanej z polskim rynkiem. DHL e-commerce sp z o.o. - skandaliczne ZERO w 2024 i ZERO (śmieszne 130 tys zł) w 2025 - mimo przychodów na poziomie 2,4 mld zł‼️ DPD Polska sp z o.o. - 27 mln w 2024 przy przychodach 4,3 mld, a w 2025 mimo wzrostu przychodów do 4,8 mld -CIT spadł do 13,5 mln zł‼️ Dziś w Sejmie obraduje Komisja Gospodarki i Rozwoju. Posłowie omówią informację Ministra Finansów @Domanski_Andrz o optymalizacji podatkowej zagranicznych korporacji. Chodzi o to, jak wpływa ona na konkurencyjność polskich firm i na budżet państwa. Zwłaszcza w kontekście planu zwiększenia podatku CIT -który -NIE MAM ŻADNEJ WĄTPLIWOŚCI - uderzy przede wszystkim w polskie firmy a NIE zagraniczne‼️ Tak nie może być‼️Ta sytuacja nie zmienia się od lat a ceny transferowe są wytrychem do wyprowadzania zysków poza Polskę! Jeśli ktoś zarabia na polskich klientach, polskich drogach i polskiej infrastrukturze, powinien płacić podatki w Polsce, tak jak polskie firmy. To kwestia uczciwej konkurencji i pieniędzy, które wracają do nas wszystkich: na szpitale, szkoły i drogi. Liczymy, że po dzisiejszej komisji ta lista w końcu zacznie się zmieniać, a @MF_GOV_PL przestanie mówić o podwyższaniu podatków polskim firmom NIC nie robiąc z patologią firm zagranicznych unikających płacenia w Polsce.— Rafał Brzoska (@RBrzoska) October 8, 2026

Business Insider ocenia, że apel Brzoski to nie tylko głos w obronie własnego biznesu, ale też upomnienie się o zwykłą sprawiedliwość i pieniądze, które powinny zasilać budżet państwa.

Ile podatku CIT płacą w Polsce firmy kurierskie?

Rafał Brzoska w swoim nagraniu zestawił dane dotyczące podatku CIT zapłaconego za 2025 rok przez jego firmę oraz przez dwóch największych, zagranicznych konkurentów. Różnica jest, mówiąc wprost, porażająca, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę skalę ich działalności w Polsce.

Oto jak wyglądają te dane w szczegółach:

InPost: zapłacił ok. 500 mln zł podatku CIT przy przychodach na poziomie ponad 7 mld zł. DPD: zapłaciło 13,5 mln zł podatku CIT przy przychodach przekraczających 4 mld zł. DHL: zapłacił zaledwie 130 tys. zł podatku CIT, również generując przychody rzędu ponad 4 mld zł.

Dane, które przedstawił Rafał Brzoska, pokazują, że zagraniczni konkurenci, mimo miliardowych przychodów, odprowadzili do polskiego budżetu symboliczne podatki firm w porównaniu do InPostu. Widać to gołym okiem. Polska firma, działająca na tym samym rynku, wpłaciła do budżetu kwotę wielokrotnie wyższą niż jej globalni rywale razem wzięci. To właśnie ten mechanizm, nazywany często optymalizacją podatkową, jest solą w oku polskiego biznesmena.

Apel do ministra finansów i zarzut o podwójne standardy

Wystąpienie prezesa InPost to nie tylko pokazanie liczb. To przede wszystkim głośny apel skierowany bezpośrednio do ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Rafał Brzoska nieprzypadkowo opublikował swoje nagranie w dniu, w którym sejmowa Komisja Gospodarki i Rozwoju miała zająć się właśnie tematem optymalizacji podatkowej zagranicznych korporacji. To jasny sygnał, że polski biznes oczekuje konkretnych działań, a nie tylko dyskusji.

Biznesmen zarzuca rządowi Donalda Tuska stosowanie podwójnych standardów. Z jednej strony pojawiają się plany podniesienia podatku CIT dla firm, co miałoby sfinansować podwyższenie kwoty wolnej od podatku dla osób fizycznych. Z drugiej – jak twierdzi Brzoska – rząd nie robi nic, by ukrócić unikanie płacenia podatków przez zagraniczne podmioty. W swoim apelu Brzoska domaga się, by Ministerstwo Finansów przestało mówić o podwyższaniu podatków polskim firmom, a zajęło się patologią unikania ich płacenia przez firmy zagraniczne.

Liczymy, że po dzisiejszej komisji ta lista w końcu zacznie się zmieniać – podsumowuje gorzko prezes InPost.

Jego głos to wyraz frustracji wielu polskich przedsiębiorców, którzy czują, że działają w warunkach nieuczciwej konkurencji, ponosząc znacznie większe obciążenia fiskalne niż ich globalni rywale operujący na tym samym, polskim rynku.

Rafał Brzoska, prezes i założyciel Inpost [IMPACT 2026]