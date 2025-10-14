Budżet Kancelarii Prezydenta na 2026 rok wzrośnie do o ponad 25 mln zł

Wzrost wydatków na podróże prezydenta Karola Nawrockiego stanowi około 50% więcej niż w roku obecnym.

Zwiększono fundusze na wynagrodzenia pracowników Kancelarii Prezydenta

Dodatkowe środki przeznaczono na podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych Kancelarii Prezydenta RP.

Rekordowy budżet Kancelarii Prezydenta w 2026 roku. Podnoszą go koszty podróży

Budżet Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego na rok 2026 ma osiągnąć rekordową kwotę 325,5 mln zł. Oznacza to, że po raz pierwszy w historii przekroczy on próg 300 mln zł. "Rzeczpospolita" wskazuje, że w 2025 roku budżet wynosi 298,8 mln zł, a na początku prezydentury Andrzeja Dudy było to zaledwie 140 mln zł.

Jednym z głównych powodów zwiększenia budżetu jest znaczący wzrost wydatków na podróże prezydenta Karola Nawrockiego. W 2026 roku na ten cel ma zostać przeznaczone aż 4,8 mln zł, co stanowi około 50% więcej niż w roku bieżącym, kiedy to kwota ta wynosi 3,2 mln zł. Kancelaria Prezydenta tłumaczy ten wzrost koniecznością intensyfikacji działań prezydenta na arenie międzynarodowej.

Większe wynagrodzenia w Kancelarii Prezydenta i zwiększone cyberbezpieczeństwo

Kolejną istotną pozycją w budżecie Kancelarii Prezydenta są wynagrodzenia pracowników. W przyszłym roku na ten cel ma zostać przeznaczone 75 mln zł, co oznacza wzrost o 11,4 mln zł w porównaniu z rokiem bieżącym. Kancelaria tłumaczy to dwiema przyczynami: ogólnymi podwyżkami dla sfery budżetowej oraz koniecznością wzmocnienia kadrowego w obszarze informatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa i nowych technologii.

W budżecie Kancelarii Prezydenta wzrosła również pozycja "pozostałych wydatków bieżących". Jak podaje "Rzeczpospolita" wynika, że będzie ona wyższa o 10,4 mln zł. Środki zostanąpodwyższone z powodu większej aktywności pod kątem przyjmowania w Polsce głów innych państw, a także konieczności "podniesienia poziomu bezpieczeństwa, w szczególności w zakresie danych przetwarzanych w systemach informatycznych Kancelarii Prezydenta RP".

