10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Renta wdowia czeka na decyzję prezydenta

Projektem ustawy wprowadzającej rentę wdowią zajmuje się prezydent Andrzej Duda. Czy prezydent da zielone światło na realizację tego projektu? Warto przypomnieć, że renta wdowia była sztandarowym hasłem Lewicy w wyborach parlamentarnych. W rozmowie z serwisem money.pl Małgorzata Paprocka, szefowa Kancelarii Prezydenta mówi, odpowiadając na pytanie o decyzję prezydenta w sprawie renty wdowiej, odpowiada, że pan prezydent ma czas do 23 sierpnia na podjęcie decyzji w sprawie tej ustawy. Dziennikarze przyznają, że wielu obywateli zauważa pewne dysproporcje i niejasne zapisy w ustawie, np. te dotyczące granicy między śmiercią małżonka a możliwością otrzymania takiego świadczenia. Na co szefowa Kancelarii Prezydenta ma następująca odpowiedź: "Każda ustawa, ta również, analizowana jest w Kancelarii pod kątem zgodności z Konstytucją. Kwestie katalogu osób uprawnionych w regulacjach z zakresu szeroko rozumianych uprawnień socjalnych zawsze są przedmiotem pewnych kontrowersji. Szczególnie gdy uprawnienie zależy od wieku czy stażu. Trzeba pamiętać, że wprowadzenie danego typu uprawnienia to zawsze pierwszy krok, który potencjalnie może być modyfikowany, rozszerzany".

Czy prezydent Andrzej Duda da zielone światło na realizację tego projektu i przyczyni się do wprowadzenia w życie renty wdowiej? "Wyłomów w systemie kilka już było. To nowa instytucja, która została wprowadzona jako odpowiedź na postulaty obywateli podnoszone od lat. I prezydent patrzy na nie ze zrozumieniem" - podkreśla Małgorzata Paprocka.

Renta wdowia - co to jest?

Przypomnijmy, renta wdowia ma wesprzeć osoby, których małżonek zmarł, więc tym samym dochód ich gospodarstwa domowego znacznie zmalał. Do tej pory w razie śmierci małżonka można było zrezygnować ze swojej emerytury i pobierać rentę rodzinną (wysokości 85 proc. emerytury zmarłego), ale to rozwiązanie nie zawsze się opłacało. Dzięki rencie wdowiej emeryt będzie mógł do swojej emerytury pobierać 15 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku, lub pobierać rentę rodzinną i 15 proc. swojej emerytury, sam będzie mógł wybrać korzystniejszą dla siebie opcję. Świadczenia będą wypłacane od 1 lipca 2025 roku.

15-procentowa wysokość drugiego świadczenia będzie obowiązywać do 2026 roku. Od 2027 roku zostanie podniesiona do 25 proc., a w 2028 roku rząd ma zadecydować, czy podniesie je do 50 proc. (taki odsetek zakładał projekt obywatelski, który ze względu na możliwości budżetowe został okrojony).