Rewolucyjna zmiana w PKO BP. Co oznacza kredyt hipoteczny oparty na POLSTR?

To bardzo istotna zmiana na rynku kredytów hipotecznych. Portal next.gazeta.pl podaje, że Grupa PKO BP, czyli PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny, jako pierwsza instytucja finansowa w kraju rozpoczyna oferowanie kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem opartym o nowy wskaźnik. W praktyce oznacza to, że od czwartku 3 września 2026 r. PKO Bank Polski jako pierwszy na rynku zaoferuje klientom kredyt hipoteczny POLSTR oparty o wskaźnik POLSTR 1M Stopa Składana.

Co to w praktyce oznacza dla kogoś, kto chce wziąć kredyt na mieszkanie? Przede wszystkim częstsze zmiany wysokości raty. Do tej pory przy wskaźniku WIBOR 3M oprocentowanie kredytu, a więc i rata, zmieniały się raz na trzy miesiące. Przy nowym wskaźniku POLSTR 1M aktualizacja będzie następować co miesiąc. To sprawi, że kredyt będzie szybciej reagował na zmiany stóp procentowych. PKO Bank Polski przeciera szlaki, ale inne banki już szykują się do podobnego ruchu. Wśród nich są m.in. Bank Millennium, Bank Pekao oraz BNP Paribas.

Co z obecnymi kredytobiorcami? Aneksy do umów i koniec WIBOR

Co ta zmiana oznacza dla milionów Polaków, którzy już spłacają kredyty hipoteczne oparte na wskaźniku WIBOR? Na razie nic. Jak wyjaśnia pośrednik kredytowy Łukasz Sroczyński, w starych umowach oprocentowanie pozostaje bez zmian. Banki będą jednak z czasem proponować klientom przejście na nowy wskaźnik poprzez podpisanie aneksu do umowy.

Ten proces ma być w pełni dobrowolny. Jak zapowiadał wiceminister finansów Jurand Drop, Ministerstwo Finansów przygotowuje przepisy, które dadzą bankom dziewięć miesięcy na przedstawienie propozycji aneksów. Zgodnie z projektem, banki będą mogły proponować dobrowolne przejście na POLSTR zamiast WIBOR, a na podjęcie decyzji klienci będą mieli dwa miesiące. Brak odpowiedzi będzie oznaczał pozostanie przy starej umowie z WIBOR-em.

Decyzja będzie wyłącznie po stronie kredytobiorców, nie będzie żadnego przymusu – zapewnia wiceminister finansów Jurand Drop.

Co więcej, rząd chce zachęcić Polaków do zmiany. Banki, proponując aneks, nie będą mogły podnieść marży. Wręcz przeciwnie – będą mogły ją obniżyć, by skłonić klientów do szybszego przejścia na POLSTR. To oznacza, że warunki w aneksie nie mogą być gorsze od obecnych, a mogą okazać się nawet korzystniejsze.

To dopiero początek zmian na rynku

Wprowadzenie przez PKO Bank Polski kredytów na POLSTR to symboliczny początek końca ery WIBOR-u, który przez lata był podstawą oprocentowania niemal wszystkich kredytów w Polsce. Zgodnie z zapowiedziami GPW Benchmark, czyli instytucji zarządzającej wskaźnikami, WIBOR będzie mógł być stosowany w nowych umowach tylko do końca grudnia 2026 roku. Jak tłumaczył prezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek, stare umowy oparte na tym wskaźniku będą mogły obowiązywać nawet do końca 2036 roku.

Jednak dla rynku nowych produktów finansowych nadchodzi prawdziwa rewolucja. Warto jednak pamiętać, że od 1 stycznia 2027 roku POLSTR będzie jedynym wskaźnikiem stosowanym we wszystkich nowych umowach kredytowych i leasingowych w Polsce. Zmiana z WIBOR na POLSTR to jedna z największych rewolucji na rynku kredytów hipotecznych od lat. Choć na razie dotyczy tylko nowych umów w PKO BP, to już za kilka miesięcy stanie się standardem w całej Polsce.

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