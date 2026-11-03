Rewolucja w skarbówce. Ministerstwo Finansów chce nagrywać rozmowy!

Paweł Nienałtowski
Paweł Nienałtowski
PAP
PAP
2026-11-03 17:32

Rząd Donalda Tuska szykuje poważne zmiany w skarbówce. Jedną z kluczowych nowości ma być nagrywanie rozmów z Krajową Administracją Skarbową. To część większego planu Ministerstwa Finansów, który zakłada też obsługę podatników bez względu na ich miejsce zamieszkania.

Minister finansów Andrzej Domański na niebieskim tle. O planowanym nagrywaniu rozmów w KAS czytaj w SE Superbiz.
Autor: Marek Kudelski/Super Express
  • Planowane nagrywanie wszystkich rozmów z Krajową Administracją Skarbową.
  • Wprowadzenie "odmiejscowionej obsługi" podatnika, niezależnej od lokalizacji.
  • Rozwój e-Urzędu Skarbowego i nowych narzędzi cyfrowych.
  • Cel: usprawnienie pracy urzędów i poprawa jakości usług dla obywateli.
  • Projekt nowelizacji ustawy o KAS z inicjatywy Ministerstwa Finansów.

Nagrywanie rozmów KAS. Co dokładnie szykuje rząd Tuska?

To jedna z tych zmian, o których najpewniej będzie bardzo głośno. Ministerstwo Finansów chce, żeby każda rozmowa telefoniczna z urzędnikiem Krajowej Administracji Skarbowej była rejestrowana. To nie jest już tylko pomysł, ale konkretny zapis, który znalazł się w założeniach do nowelizacji ustawy o KAS. Plan rządu Donalda Tuska jest prosty: stworzyć solidne podstawy prawne do takich działań.

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej zakłada wprowadzenie podstawy prawnej do nagrywania rozmów i tworzenia notatek z kontaktów z urzędami. Ale po co to wszystko? Oficjalny powód to chęć poprawy jakości usług. Nagrania i notatki mają posłużyć do stworzenia pełnej historii kontaktów z podatnikiem. Dzięki temu, gdy zadzwonisz do urzędu następnym razem, urzędnik będzie mógł szybko sprawdzić, o czym rozmawiałeś wcześniej i w czym tkwił problem. Wedle założeń ma być sprawniej, szybciej i bez konieczności tłumaczenia wszystkiego od nowa.

Jak ma działać obsługa podatnika po zmianach?

Nagrywanie rozmów to tylko jeden z elementów układanki. Drugim, równie ważnym, jest wprowadzenie tak zwanego „odmiejscowionego modelu obsługi”. Co to właściwie znaczy? Mówiąc najprościej: to ma być koniec z odsyłaniem od urzędu do urzędu. Dziś, jeśli ktoś mieszka np. w Krakowie, jego sprawy podatkowe może prowadzić tylko tamtejsza skarbówka. Po zmianach to ma się skończyć.

Planowane zmiany w skarbówce roku mają wprowadzić model odmiejscowionej obsługi, co oznacza, że uprawniony urzędnik z dowolnego miejsca w Polsce będzie mógł uzyskać dostęp do danych podatnika i pomóc mu w załatwieniu sprawy. To ma - według rządu - skrócić kolejki i przyspieszyć załatwianie formalności.

Równocześnie rząd Donalda Tuska chce mocniej postawić na rozwój e-Urzędu Skarbowego. W planach jest dodanie nowych funkcji, na przykład możliwości nadawania uprawnień innym osobom do naszego konta. To ukłon w stronę przedsiębiorców, którzy będą mogli w prosty sposób upoważnić swoje biuro rachunkowe do załatwiania spraw w ich imieniu. Wszystko zdalnie, bez papierów i wizyt w urzędzie.

Po co resort finansów wprowadza te zmiany?

Oficjalne uzasadnienie jest takie, że chodzi o cyfryzację i poprawę jakości usług. Skarbówka chce wreszcie dogonić standardy, które znamy z bankowości czy prywatnych firm. Chodzi o to, żeby kontakt z urzędem był szybszy, wygodniejszy i mniej stresujący. Urzędnicy mają zyskać nowoczesne narzędzia, a my, podatnicy, mamy poczuć, że nasze sprawy są załatwiane sprawniej.

Głównym celem projektowanych zmian jest zwiększenie efektywności działania Krajowej Administracji Skarbowej i dostosowanie jej do współczesnych standardów cyfrowych. Ministerstwo Finansów podkreśla też kwestię bezpieczeństwa. Gromadzenie historii kontaktów i danych w jednym, centralnym systemie ma lepiej chronić nasze informacje. Wszystkie te działania, od nagrywania rozmów po obsługę zdalną, składają się na jeden obrazek: urzędu, który jest bardziej dostępny i przyjazny dla obywatela.

Projekt nowelizacji ustawy jest na razie na wczesnym etapie w wykazie prac rządu. Oznacza to, że jego ostateczny kształt może się jeszcze zmienić. Jedno jest jednak pewne: zmiany w skarbówce to temat, do którego będziemy jeszcze wielokrotnie wracać.

Złoty Laur 2026 - Andrzej Poczobut
Quiz o grzybach. 26 pytań dla prawdziwych grzybiarzy. Rozpoznasz skarby lasu?
Pytanie 1 z 26
Łatwy punkt na początek. Co to za grzyb?
Borowik
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

RZĄD
KAS
SKARBÓWKA

ROLKI