Wahania cen ropy, w tym gwałtowny spadek o prawie 8%, są bezpośrednio powiązane z doniesieniami o negocjacjach pokojowych między USA a Iranem.

Negocjowane jest 14-punktowe porozumienie, które ma zakończyć wojnę i rozpocząć 30-dniowe rozmowy m.in. o zniesieniu sankcji i irańskim programie nuklearnym.

Mimo optymizmu na rynku, analitycy studzą nastroje, oceniając, że kluczowe dla cen ropy ponowne otwarcie cieśniny Ormuz to wciąż odległa perspektywa.

Na dążenie prezydenta USA do porozumienia wpływają rosnące ceny energii w Ameryce oraz zbliżający się szczyt z przywódcą Chin.

Wzrost cen ropy po spadkach i tło konfliktu

Globalne ceny ropy naftowej odnotowują wzrosty w trakcie czwartkowej sesji, skutecznie odreagowując po znaczącym spadku o blisko 8 procent, który miał miejsce w środę. Ta gwałtowna zmiana na rynku jest bezpośrednią konsekwencją rosnącego optymizmu związanego z doniesieniami o możliwym zakończeniu konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Maklerzy podkreślają, że USA i Iran rozważają podjęcie działań mających na celu zakończenie bliskowschodniego konfliktu zbrojnego, co stanowi kluczowy czynnik wpływający na obecne notowania. Baryłka ropy West Texas Intermediate (WTI) w dostawach na czerwiec jest wyceniana na nowojorskiej giełdzie NYMEX na 95,61 USD, co oznacza wzrost o 0,56 procent. Z kolei ropa Brent w dostawach na lipiec na giełdzie ICE kosztuje 101,82 USD za baryłkę, zyskując 0,54 procent. Wcześniejszy spadek cen był, jak oceniła Vandana Hari, współzałożycielka firmy konsultingowej Vanda Insights, "po raz kolejny zbyt optymistyczny i przedwczesny", co pokazuje, jak wrażliwy jest rynek na wszelkie, nawet wstępne, sygnały dotyczące stabilizacji w regionie.

Negocjacje USA-Iran i rola Donalda Trumpa

Kluczową postacią w obecnych negocjacjach jest prezydent USA Donald Trump, który w środę wyraził nadzieję na zawarcie porozumienia z Iranem. Prezydent Donald Trump stwierdził, że USA otrzymają zapasy irańskiego wzbogaconego uranu, twierdząco odpowiadając na pytanie o to, czy w ramach potencjalnego porozumienia Stany Zjednoczone przejmą te zasoby. "Dostaniemy to" – powiedział Donald Trump, dodając, że ma do czynienia z ludźmi, którzy "bardzo chcą zawrzeć umowę". Wcześniej jednak prezydent USA Donald Trump zapowiadał, że wznowi bombardowania Iranu, jeśli Teheran "nie da tego, co zostało uzgodnione", co świadczy o złożoności i napięciach towarzyszących rozmowom. Według portalu Axios, obie strony zbliżają się do zgody w sprawie jednostronicowych, 14-punktowych ram porozumienia, choć jego zapisy nie zostały jeszcze ostatecznie uzgodnione. Dokument ten miałby ogłosić zakończenie wojny i otworzyć 30-dniowy okres negocjacji nad szczegółami, w tym otwarciem cieśniny Ormuz, ograniczeniem irańskiego programu nuklearnego i zniesieniem sankcji USA. Negocjowany jest między innymi okres zawieszenia wzbogacania uranu przez Iran oraz przekazanie zapasów już wzbogaconego uranu, na przykład do USA. Oczekuje się, że w najbliższych dniach Iran udzieli odpowiedzi na nową propozycję Stanów Zjednoczonych.

