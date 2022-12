Składki ZUS rosną i coraz mocniej uderzają w przedsiębiorców

Składki ZUS dla przedsiębiorców są obliczane na podstawie 60 proc. przewidywanego średniego wynagrodzenia. A obecnie mamy rekordowy przyrost przeciętnej płacy w przedsiębiorstwach, co rzecz jasna oznacza podwyżki podatków dla przedsiębiorców. W tym roku podstawa wymiaru stanowiła 3555,20 zł, więc przedsiębiorcy musieli odprowadzać do ZUS co miesiąc 1211,28 zł (bez składki chorobowej mniej o 87,05 zł).

W przyszłym roku podstawa wymiaru wzrośnie w efekcie przedsiębiorcy będą płacić 1418,48 zł, co stanowi podwyżkę o nieco ponad 200 zł miesięcznie, a w skali roku to prawie 2500 zł więcej.

Co więcej przedsiębiorcy będą musieli zapłacić 9 proc. składki zdrowotnej dochodu poprzedniego miesiąca i nie można już płacić jej ryczałtem (381,81 zł do końca 2021 roku), lub odliczać od dochodu. Ponadto jeśli przedsiębiorca rozlicza się skalą podatkową, składka nie może być niższa niż 9 proc. płacy minimalnej (czyli 270,90 zł). A warto zaznaczyć, że płaca minimalna będzie w 2023 roku rosnąć.

Składki ZUS dla przedsiębiorców wzrosną do 2 tys. zł!

Jak szacuje Business Insider na podstawie ustawy budżetowej w 2024 roku średnie zarobki wzrosną do 7512 zł brutto, w 2025 roku do 8031 zł brutto, a w 2026 roku do 8519 zł brutto. Tym samym już w 2024 roku składki ZUS wzrosną do 1536,50 zł. Jeśli więc ktoś będzie osiągał dochód wysokości 5000 zł będzie płacił składkę zdrowotną 450 zł. Tym samym jego składki wyniosą 1986,50 zł, czyli niemal 2000 zł już w 2024 roku. A jeśli zarobi 200 zł więcej, to łączne składki przekroczą granicę 2000 zł.

