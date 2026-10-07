Historyczna inwestycja Rossmanna w Pyskowicach warta 500 mln zł.

Rozbudowa magazynu do 66 tys. mkw., co uczyni go drugim co do wielkości w Polsce.

Wzrost wydajności logistycznej o 30% dzięki pełnej automatyzacji.

Stworzenie 300 nowych miejsc pracy na Śląsku.

Zakończenie prac planowane na drugą połowę 2027 roku.

Historyczna inwestycja Rossmanna

W Pyskowicach na Śląsku praca wre. Widać już zarysy hal, które staną się częścią jednego z najnowocześniejszych centrów logistycznych w kraju. Rossmann, popularna sieć drogerii, realizuje tam projekt, jakiego w swojej polskiej historii jeszcze nie miała. To największa w dotychczasowej 33-letniej historii firmy inwestycja w Polsce, a jej koszt to aż pół miliarda złotych.

Skala przedsięwzięcia robi wrażenie, ale jak tłumaczy prezes firmy Rossmann, Marcin Grabara, jest ona odpowiedzią na rosnące potrzeby klientów i dynamiczny rozwój sieci.

Najważniejsi są dla nas klienci. To dla nich chcemy się cały czas rozwijać. Codziennie w drogeriach odwiedza nas 1,18 mln Polaków. Dbamy o to, żeby każdy z nich miał w swoim ulubionym Rossmannie produkty, z których korzysta na co dzień. Co roku otwieramy 160 nowych drogerii. Dlatego jednocześnie inwestujemy w logistykę, która jest bezpośrednim zapleczem dla drogerii – mówi dla propertydesign.pl prezes Marcin Grabara.

Magazyn w Pyskowicach działa od 2014 roku, ale dopiero teraz przechodzi kluczową transformację. Prace mają zakończyć się w drugiej połowie 2027 roku.

Jak będzie wyglądał nowy magazyn w Pyskowicach?

Po zakończeniu prac obiekt będzie prawdziwym gigantem. Dzięki rozbudowie o kolejne 23 tys. m kw. magazyn Rossmanna w Pyskowicach stanie się drugim, obok Łodzi, najważniejszym centrum dystrybucyjnym firmy w Polsce. Jego łączna powierzchnia wyniesie 66 tys. mkw. W ramach tej inwestycji powstaje kilka nowych obiektów, w tym hala wysokiego składowania na 27 tys. miejsc paletowych.

Kluczowa będzie jednak technologia. Nowe hale zostaną w pełni zautomatyzowane, co ma usprawnić cały proces logistyczny.

Potrzebujemy jeszcze większych możliwości przy optymalizacji wysyłki towaru do drogerii. Inwestycja, którą rozpoczęliśmy, jest związana z automatycznymi systemami. Zwiększymy wydajność procesów o blisko 30 proc. dla całej Polski – zapowiada Marcin Mnich, Dyrektor Centrum Dystrybucyjnego w Pyskowicach.

W praktyce oznacza to, że w nowych halach powstanie m.in. tzw. miniload, czyli automatyczny magazyn do kompletowania zamówień dla konkretnych sklepów, oraz specjalna strefa do układania towarów gotowych do wysyłki. Co ciekawe, nowy obiekt z istniejącym już magazynem połączą dwie galerie transportowe, które przebiegną nad drogą – jedna dla pracowników, druga dla wózków transportujących produkty.

Rossmann zatrudnia ludzi. Jakie warunki oferuje?

Portal propertydesign.pl informuje, że tak duża inwestycja to nie tylko nowoczesne budynki i roboty. To także konkretne korzyści dla lokalnego rynku pracy. Rozbudowa magazynu oznacza nowe miejsca pracy na Śląsku – Rossmann planuje zatrudnić w Pyskowicach kolejnych 300 pracowników.

Firma szuka ludzi na różne stanowiska. Potrzebni będą zarówno specjaliści IT i technicy utrzymania ruchu, którzy zadbają o sprawne działanie automatyki, jak i kierownicy zmian, brygadziści oraz magazynierzy.

Rossmann podkreśla, że nowi pracownicy mogą liczyć na atrakcyjne warunki.

Poza konkurencyjnym wynagrodzeniem firma oferuje szeroki pakiet benefitów, w tym:

prywatną opiekę medyczną,

ubezpieczenie grupowe,

kartę Multisport,

wsparcie finansowe przed świętami,

dofinansowanie do kolonii, wyprawki szkolne i becikowe dla dzieci pracowników.

To ważny sygnał dla regionu, który zyska nie tylko nowoczesny obiekt logistyczny, ale także stabilnego i dużego pracodawcę. Po zakończeniu rozbudowy Rossmann będzie dysponował czterema głównymi magazynami w Polsce, które obsłużą ponad 2135 drogerii w całym kraju.

Ceny w niemieckim Rossmanie.