Glapiński przewiduje przyszłość? "Traktat sopocki" utrzymany

W środę (7.12.2022) ostatni raz w tym roku, zbiera się Rada Polityki Pieniężnej ws. decyzji stóp procentowych. Ekonomiści i analitycy zakładają, że członkowie utrzymają główną stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc. Dziwnym zbiegiem okoliczności taki scenariusz już w lipcu, podczas spotkania z działaczką Agrounii, przewidział Adam Glapiński prezes NBP.

Przypomnijmy, że Adam Glapiński szef polskiego banku centralnego, został zagadnięty przez działaczkę, która zadała wtedy prezesowi NBP kilka pytań, głównie dotyczących rosnących rat kredytów mieszkaniowych. W odpowiedzi Glapiński stwierdził, że po wakacjach RPP prawdopodobnie podniesie stopy procentowe już tylko jeden raz i tylko o 25 pb. (0,25 proc.) i zakończy cykl podwyżek. Doradził kobiecie również skorzystanie z wakacji kredytowych.

Dzisiaj, w grudniu wygląda na to, że ten scenariusz się spełnił. We wrześniu rzeczywiście była ostatnia podwyżka stóp procentowych. Ale media jak i internauci dopatrzyli się dziwnych zbieżności z tym co, powiedział na molo w Sopocie.

"Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podniesieniu stóp procentowych o 0,25 p.p. To oznacza, że Adam Glapiński na molo ‘przewidział przyszłość’" - komentował we wrześniu na Twetterze dziennikarz Klaudiusz Slezak.

Internauci nazwali żartobliwie tą rozmowę "traktatem sopockim". Wygląda na to, że pozostanie on utrzymany. Najpierw we wrześniu RPP podniosła stopy procentowe o 25 pb, a na kolejnych posiedzeniach RPP stopy procentowe pozostały bez zmian.

Jak głosowała RPP?

Z danych udostępnionych w listopadzie przez NBP, wynika, że w październiku "na stole" leżały dwie propozycje: mocne podwyższenie stóp o 1 proc. i delikatniejsze o 0,50 proc. Przypomnijmy, że ostatecznie do podwyżek podczas październikowego posiedzenia nie doszło, a stopy procentowe pozostały na niezmienionym poziomie 6,75 proc.

Jedyna Joanna Tyrowicz głosowała za podniesieniem głównej stopy procentowej, na październikowym posiedzeniu RPP, aż o 1 proc. Pozostali głosowali przeciw. Dużo więcej rozbieżności było przy propozycji podwyżki stóp 0,50 proc. Tu już trzech członków RPP podniosło rękę "za". Byli to: Joanna Tyrowicz, Przemysław Litwiniuk oraz Ludwik Kotecki. W obu przypadkach przewodniczący i szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński był przeciwny dalszym podwyżkom.

Przypomnijmy, że Rada Polityki Pieniężnej drobnymi kroczkami podnosiła do tej pory stopy procentowe od września 2021 r., aż w październiku br., powiedziała stop. Niestety na razie efektów tej polityki nie widać, a inflacja rośnie jak na drożdżach. Szczególnie dokuczliwe są wzrosty cen żywności, mediów, ale również i kredytów. Dlatego też Rada Polityki Pieniężnej stoi przed trudnym dylematem.

Raty kredytów wzrosną MIMO decyzji RPP?

