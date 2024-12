Promocje w Lidlu - artykuły AGD w super cenie

W ramach wyprzedaży w Lidlu nie mogło zabraknąć parownicy Silvercrest o mocy 1400 W. Od soboty, 28 grudnia, będzie można ją kupić o 30 proc. taniej za 69 zł/zestaw. Urządzenie pozwala błyskawicznie wygładzić zagniecenia i odświeżyć ubrania bez konieczności wyciągania deski do prasowania. W ofercie sieci znajdziemy również żelazko parowe 1000 W Cecotec 30 proc. taniej, w cenie 69,99 zł/zestaw.

Od soboty, 28 grudnia, w sklepach Lidla dostępne będą także urządzenia, które ułatwią codzienne porządki. Akumulatorowy odkurzacz cyklonowy 20 V Silvercrest/Parkside będzie oferowany 37 proc. taniej, za 499 zł/zestaw z bezszczotkowym silnikiem i dwoma trybami pracy – Boost i Eco. Na lidlowych półkach pojawi się również zestaw do mycia podłóg Ultramax Vileda 20 proc. taniej, w cenie 79 zł./zestaw.

Urządzenia do kuchni w promocji Lidla

Nowy rok może być także czasem kulinarnych wyzwań. Lidl zaprasza do kuchennych eksperymentów z blenderem ręcznym z zestawem akcesoriów 600 W Bosch w superpromocji za 189 zł/zestaw, czyli 70 zł taniej. Dzięki dodatkom i końcówkom, blender z łatwością zmiksuje, ubije i połączy składniki na zdrowe potrawy, które doskonale wpiszą się w noworoczne postanowienia o rewolucji w odżywianiu. Towarzyszem zdrowych przysmaków może okazać się sokowirówka Viva Collection HR1832/00, 500 W Philips, którą kupimy 100 zł taniej, w cenie 229 zł/zestaw – idealna do przygotowywania pełnych witamin soków! W ofercie sieci znajdziemy także robot kuchenny MultiTalent 3 MCM3201B, 800 W Bosch – dostępny 40 proc. taniej, za 299 zł/zestaw, a to aż 200 zł taniej! Wielbicieli tostów zainteresować może opiekacz 750 W Silvercrest oferowany 30 proc. taniej w cenie 69 zł/zestaw. Urządzenie posiada wymienne płytki, dzięki czemu może służyć nam jako grill kontaktowy, gofrownica lub opiekacz do kanapek.

To tylko część bogatej oferty Lidl Polska. Szeroki wybór artykułów domowych w atrakcyjnych cenach będzie dostępny w sklepach sieci od soboty, 28 grudnia, do wyczerpania zapasów!