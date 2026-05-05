Program lojalnościowy „Moje IC” – zasady i sposób dołączenia

PKP Intercity wprowadziło niedawno swój nowy program lojalnościowy o nazwie „Moje IC”, który ma na celu nagradzanie pasażerów za wybieranie ich usług. Idea jest prosta: za każdy kupiony bilet pasażer zbiera punkty, które później może wymienić na prawie darmowe przejazdy lub obniżkę ceny biletu.

Żeby dołączyć do programu lojalnościowego PKP Intercity, nie wystarczy tylko kupić bilet. Konieczne jest wypełnienie krótkiego formularza w aplikacji mobilnej, a także odpowiedzenie na kilka pytań dotyczących preferencji podróżowania. Dopiero po wykonaniu tych kroków, wszystkie pieniądze wydane na zakup biletów są automatycznie przypisywane do konta w programie „Moje IC”. Na zachętę, na start można otrzymać 500 punktów, a w każdą rocznicę dołączenia do programu oraz w dniu urodzin, pasażerowie otrzymują dodatkowe 250 punktów. Przykładowo, kupując bilet za 50 złotych, otrzymujemy około 200 punktów, natomiast za bilet wart 200 złotych – około 800 punktów.

Zasady programu „Moje IC” są jasne, ale kluczowe pytanie brzmi: ile te punkty są warte w praktyce? Okazuje się, że wartość zgromadzonych punktów nie jest szczególnie wysoka. Aby kupić bilet o wartości 50 złotych wyłącznie za punkty, trzeba ich zgromadzić aż 5000. Oznacza to, że wcześniej należałoby wydać około 1100 złotych na bilety, kupując je około 22 razy po 50 złotych. W przypadku biletu za 200 złotych, do jego zakupu potrzeba 20 000 punktów, co wiązałoby się z wydaniem około 4400 złotych na bilety, czyli zakupem ich około 24 razy po 200 złotych.

Proste obliczenia pokazują, że punkty w programie „Moje IC” oferują około 4% zniżki na bilety. Taki poziom rabatu jest typowy dla większości programów lojalnościowych dostępnych na rynku. Oznacza to, że pasażerowie, którzy często korzystają z usług PKP Intercity, mogą liczyć na niewielkie oszczędności, ale nie na rewolucyjne obniżki cen biletów.

Źródło: subiektywnieofinansach.pl

