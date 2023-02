Ruszyły rekompensaty za wysokie ceny gazu. Można już składać wnioski

Rekompensaty za wysokie ceny gazu i energii

Szefowa resortu klimatu podczas czwartkowej konferencji prasowej dot. inauguracji programu pomocy dla sektorów energochłonnych zaznaczyła, że "kompleksowy program wsparcia odpowiada nie tylko na bieżące potrzeby branży energochłonnej (...), ale odpowiada też na wyjątkową sytuację, w której się branża w ostatnim roku się znalazła". "Przedsiębiorstwa energochłonne mogą już składać wnioski o rekompensatę wysokich cen gazu i energii" - wskazała minister Anna Moskwa, cytowana na Twitterze resortu. Jak dodała, chodzi o "5 mld wsparcia dla wszystkich sektorów, które zgodnie z ramami pomocy europejskiej mogły zostać zakwalifikowane".

Minister klimatu podkreśliła, że ten program dołącza do pakietu wsparcia dla przedsiębiorstw w Polsce. Przypomniała, że w tym roku obowiązuje zamrożona niższa stawka w energii dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw - 785 zł za MWh, bez względu na zużycie na cały ten rok. "Podejmujemy szereg działań, które mają złagodzić negatywne skutki wojny ekonomicznej, surowcowej wywołanej przez Rosję. To jest jedno z wielu działań, które podjęliśmy. Po pierwsze, taryfy dla małych i mikroprzedsiębiorców na prąd. Tutaj mamy rozwiązanie, które dotyczy bardzo dużych przedsiębiorstw, które są ważne w całym łańcuchu dostaw, ekosystemie gospodarczym" - powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

"Na 2023 rok również przygotowujemy kolejny program dla sektorów energochłonnych (...) zakładam, że za kilka miesięcy znów się spotkany i powiemy, że mamy kolejny program. To jest bardzo ważny komunikat dla tych dużych przedsiębiorców. W 2023 roku również będzie program tego typu, nawet jeśli chodzi o branże, będziemy go starali się notyfikować szerzej" - dodał. Operatorem programu jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Według szacunków resortu rozwoju i technologii grupa przemysłów, która będzie mogła skorzystać z pomocy, zużywa rocznie ponad 20 TWh energii elektrycznej, czyli ponad jedną trzecią zużycia wszystkich firm przemysłowych. To takie branże jak: hutnictwo, ceramika, produkcja cementu czy nawozów.

Wnioski o pomoc należy składać od 9 lutego 2023 r. do 22 lutego 2023 r., wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”). Jak poinformował szef MRiT, "program jest tak przygotowany, żeby jak najszybciej te środki przekazać na rzecz przedsiębiorców". "14 dni na złożenie wniosku, do 22 lutego. Następnie ocena wniosków przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 14 dni i wypłata środków na rachunki przedsiębiorców" – wyjaśnił. Jak podkreślił, przedsiębiorcy "są przygotowani do tego naboru, oni się konsultowali w trakcie; dyskutowaliśmy na temat całej procedury, więc nie ma żadnego zaskoczenia, jak ta procedura ma wyglądać". Ocenił, że program jest elastyczny. Zwrócił uwagę na fakt, że wnioski są składane w formie elektronicznej, a formularz upraszcza "dość skomplikowany wzór, który jest narzucony z ram pomocy publicznej Komisji Europejskiej".

Zastępca prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełnomocnika prezesa rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze i Efektywności energetycznej budynków Paweł Mirowski zaznaczył, że dysponentem środków w ramach programu jest resort rozwoju. "Nabór wniosków został uruchomiony dzisiaj o północy. 125 podmiotów już pracuje w generatorze wniosków a zatem za moment pojawią się już konkretne wnioski w wersji ostatecznej" - stwierdził Mirowski. Podkreślił, że przyjęto rygorystyczne terminy w procedurze oceny wniosków "podmioty bardzo szybko uzyskają ostateczną informację o wysokości tego wsparcia".

"Koszty kwalifikowane są w okresie od lutego do końca roku 2022. Podmioty uprawnione do korzystania z finansowania to podmioty, które poniosły koszty w wysokości do 3 proc. wartości swojej produkcji na zakup nośników energii w odniesieniu do roku 2021 i do 6 proc. - maksymalny koszty zakupu energii elektrycznej i gazu, jeżeli bierzemy pod uwagę pierwsze półrocze roku 2022 r." - wyjaśnił Mirowski.

Zwrócił uwagę, że są dwa poziomy dofinansowania dla podmiotów, które uzyskają wsparcie: "tzw. podstawowy poziom dofinansowania - można uzyskać do 50 proc. kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 4 mln euro na grupę kapitałową. I drugi poziom, podwyższony gdzie można uzyskać do 80 proc. kosztów kwalifikowanych i tutaj ten górny poziom wynosi do 50 mln euro, jeżeli chodzi o grupę kapitałową. Ten podwyższony poziom dofinansowania mogą uzyskać podmioty, których tzw. wskaźnik EBITDA uległ obniżeniu o co najmniej 40 proc., jeżeli porównujemy dane z 2022 roku do 2021, albo osiągnął wartość ujemną" - poinformował Mirowski, dodając, że okres porównawczy w tym przypadku to jest drugie półrocze roku 2021 vs drugie półrocze roku 2022.

