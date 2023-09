Ryczałt energetyczny dla seniorów. Jak dostać dodatkowe 255 zł?

Ryczałt energetyczny - dla kogo świadczenie?

Ryczałt energetyczny to dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS. W ramach dodatku można obniżyć koszty związane z opłatami za korzystanie z energii elektrycznej, gazu i cieplnej. Co ważne, dotyczy to tylko i wyłącznie źródeł energii i ciepła używanych na cele domowe. To świadczenie dla kombatantów, żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych np. w kopalniach węgla lub kamieniołomach, wdów i wdowców mających emeryturę lub rentę po kombatantach, emerytek lub rencistek będących wdowami po żołnierzach zatrudnianych przymusowo. Ryczałt energetyczny wynosi 255,17 zł i jest wypłacany co miesiąc.

Ryczałt energetyczny - konieczny wniosek

Aby otrzymać świadczenie musisz złożyć wniosek ZUS-ERK. Możesz pobrać go online lub uzupełnić na miejscu w placówce ZUS. Do wniosku należy dołączyć decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych potwierdzającą okresy działalności kombatanckiej oraz potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców. W przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych potrzebne jest zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia. Natomiast w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych należy dołączyć zaświadczenie właściwego organu wojskowego.

