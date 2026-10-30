Benzyna i diesel taniej. Oto nowe ceny na stacjach

Minister Energii opublikował w piątek obwieszczenie dotyczące maksymalnych cen paliw. Nowe stawki będą obowiązywać w sobotę, niedzielę i poniedziałek.

Ile zapłacimy za tankowanie? - to pytanie najczęściej zadają kierowcy. Litr benzyny Pb 95 będzie kosztował maksymalnie 6,48 zł, benzyny Pb 98 – 7,32 zł, a oleju napędowego – 8,15 zł. To mniej niż w piątek, kiedy limity wynosiły odpowiednio 6,51 zł; 7,36 zł i 8,19 zł.

Obniżka nie jest duża, ale przy tankowaniu do pełna można zaoszczędzić kilka złotych. Dla kierowców liczy się jednak przede wszystkim to, że ceny maksymalne znów poszły w dół.

W poniedziałek poznamy kolejne stawki

To nie koniec zmian. Następne obwieszczenie Ministerstwa Energii zostanie opublikowane w poniedziałek. Określi ono maksymalne ceny, które będą obowiązywać we wtorek.

Mechanizm cen maksymalnych jest jednym z elementów trzeciej odsłony programu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Jego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i zmniejszenie kosztów tankowania ponoszonych przez kierowców. Stacje paliw muszą przestrzegać ogłoszonych limitów. Za ich niestosowanie grozi kara sięgająca nawet 1 mln zł.

Rząd chce ograniczyć ceny paliw do końca roku

Program CPN opiera się między innymi na czasowym obniżeniu podatków nakładanych na paliwa. Ustawa umożliwiła zmniejszenie akcyzy i VAT, a koszt tych działań ma zostać pokryty z nowej daniny od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.

Nowe przepisy przewidują 60-procentowy podatek od nadwyżkowych zysków ze sprzedaży paliw ciekłych. Obejmie on określone ponadprzeciętne zyski osiągnięte od 1 marca 2026 roku do 31 marca 2027 roku przez producentów paliw oraz firmy posiadające koncesję na obrót paliwami z zagranicą.

Według założeń rządu pakiet ma obowiązywać do końca 2026 roku, a jego koszt może wynieść około 5 mld zł. Ustawę podpisał prezydent, ale jednocześnie skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego w ramach kontroli następczej.

To już trzecia odsłona programu CPN

Pierwszy pakiet Ceny Paliwa Niżej wprowadzono pod koniec marca, gdy ropa naftowa drożała w związku z wojną USA i Izraela z Iranem. Obejmował czasowe obniżenie VAT i akcyzy na benzynę oraz olej napędowy, a także wprowadzenie maksymalnych cen ogłaszanych przez ministra. Rozwiązania obowiązywały do końca czerwca, przy czym obniżka akcyzy zakończyła się wcześniej – w połowie miesiąca.

Kolejną odsłonę programu uruchomiono od 17 do 31 sierpnia. Tym razem nie obejmowała już obniżki akcyzy. Obecny mechanizm ponownie ma pomóc kierowcom ograniczyć wydatki na paliwo.

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