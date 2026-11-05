Polsat i TVN z nowymi umowami od rządu Donalda Tuska na ponad 3,6 mln zł.

Większość kwoty (2,45 mln zł) trafia do Telewizji Polsat.

Kontrakty dotyczą emisji rządowych spotów informacyjnych i edukacyjnych.

Głównymi zleceniodawcami są Ministerstwo Energii i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Łączna wartość ostatnich zleceń dla obu stacji przekracza 7 mln zł.

Ile rząd Tuska zapłacił Polsatowi i TVN?

Rząd Donalda Tuska znów przeznacza spore pieniądze na kampanie w telewizji. Tym razem chodzi o nowe kontrakty, które w październiku 2026 roku trafiły do dwóch największych komercyjnych nadawców w Polsce. Wspomniane umowy z rządem Donalda Tuska zapewniły stacjom Polsat i TVN łącznie ponad 3,6 miliona złotych.

Z tej puli większość, bo prawie 2,5 miliona złotych, trafi do Telewizji Polsat. Pozostałe 1,2 miliona złotych przypadło Telewizji TVN. Pieniądze te zostaną przeznaczone na zakup czasu antenowego, w którym emitowane będą rządowe spoty informacyjne i edukacyjne. Zlecenia pochodzą od kilku ministerstw oraz bezpośrednio z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Kto zapłacił najwięcej?

Portal Wirtualne Media wskazuje, że z październikowej puli pieniędzy to właśnie Telewizja Polsat otrzymała największy kawałek tortu. Mówimy tu o pięciu oddzielnych umowach, których łączna wartość to niemal 2,5 miliona złotych. Pieniądze pochodzą od trzech różnych instytucji rządowych, ale jeden z resortów był tu wyjątkowo hojny.

Zdecydowanie największym zleceniodawcą okazało się Ministerstwo Energii, które w ramach nowych umów z rządem Tuska przekazało Polsatowi prawie 1,9 mln zł. Te pieniądze zostały podzielone na trzy oddzielne kontrakty, wszystkie dotyczące emisji 30-sekundowych spotów telewizyjnych.

Warto też wspomnieć o zleceniu z samej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Pod koniec października KPRM podpisała z Polsatem umowę na 500 tys. zł na emisję spotów informacyjnych. Najmniejszy kontrakt, opiewający na 80 tys. zł, pochodzi od Ministerstwa Rolnictwa i dotyczy kampanii "Żywność to Wartość", która ma na celu walkę z marnowaniem jedzenia.

Jakie pieniądze dostał TVN od rządu?

Telewizja TVN również znalazła się na liście beneficjentów rządowych zleceń, chociaż z nieco mniejszą kwotą niż Polsat. W październiku nadawca ten podpisał dwie umowy o łącznej wartości ponad 1,2 miliona złotych. Podobnie jak w przypadku konkurencji, zlecenia pochodziły zarówno z Kancelarii Premiera, jak i z Ministerstwa Energii.

Kontrakt z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów opiewał na 500 tys. zł i dotyczył tygodniowej emisji spotów informacyjnych. Druga, większa umowa, została zawarta z Ministerstwem Energii. Za kwotę ponad 730 tys. zł stacja ma emitować trzy różne spoty przez 42 dni. Te pieniądze na spoty to część większej strategii informacyjnej rządu, a październikowe kontrakty to nie jedyne zlecenia dla tej stacji w ostatnim czasie.

Warto przypomnieć, że na początku października TVN Media podpisało także umowę z Ministerstwem Klimatu i Środowiska wartą ponad 2 miliony złotych. Po zsumowaniu wszystkich ostatnich kontraktów dla obu stacji – wliczając w to również wcześniejsze umowy z KPRM i Ministerstwem Cyfryzacji dla Polsatu – okazuje się, że rząd Donalda Tuska przeznaczył na kampanie w obu telewizjach już ponad 7 milionów złotych.

Laury Biznesu 2026 - Wojciech Balczun