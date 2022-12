Rząd zrezygnował z nowego podatku. Zagraniczne fundusze dalej będą hasać na rynku mieszkaniowym

Podatku od najmu instytucjonalnego nie będzie. Resort finansów potwierdza

Jak przypomina "Dziennik Gazeta Prawna" zapowiedzi nowego podatku dotyczące najmu instytucjonalnego pojawiły się po doniesieniach, że zagraniczne fundusze kupują wiele mieszkań, nawet całe bloki. Informacje te, pojawiły się równocześnie ze wzrostem opłat czynszowych.

"Ministerstwo Finansów potwierdziło, że nie prowadzi prac nad sygnalizowanymi wcześniej dodatkowymi obciążeniami dla funduszy inwestujących w mieszkania" - przytacza "DGP".

Program "Pierwsze Mieszkanie". Kogo dotyczy i co można zyskać?

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda przyznał, że "w Polsce brakuje ok. 800 tys. mieszkań". Rząd w ramach rozwiązania problemu nieruchomościowego zaproponował nowy program "Pierwsze Mieszkanie". Jak zapewnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach programu bezpieczny kredyt 2 proc. będzie mogła uzyskać osoba do 45. roku życia, która nie ma i nie miała mieszkania, domu ani spółdzielczego prawa do lokalu lub domu.

W przypadku małżeństwa lub rodziców co najmniej jednego dziecka warunek wieku i "pierwszego mieszkania" spełnić będzie musiało przynajmniej jedno z nich. Budżet państwa przez 10 lat będzie dopłacał różnicę między stałą stopą ustaloną na podstawie średniego oprocentowania kredytów o stałej stopie w bankach. Maksymalna wysokość kredytu to 500 tys. zł, a w przypadku małżeństw lub rodziców z co najmniej jednym dzieckiem – 600 tys. zł. Nie będzie obowiązywał limit ceny 1 m kw. Co ważne, nie będzie progu dochodowego - wyjaśnia portal money.pl.

Najem instytucjonalny. Co to takiego?

Jak tłumaczy portal money.pl najem instytucjonalny to alternatywa dla tradycyjnej umowy najmu nieruchomości. Przeznaczona jest ona dla osób prowadzących firmę w zakresie wynajmu lokali. Umowa najmu instytucjonalnego lepiej zabezpiecza interesy przedsiębiorców niż klasyczna umowa - umożliwia właścicielowi skorzystanie z uproszczonej procedury eksmisji lokatora, który łamie warunki korzystania z nieruchomości, nie płaci czynszu lub odmawia opróżnienia lokalu mieszkalnego po wygaśnięciu umowy.

Umowa najmu instytucjonalnego musi być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności na czas oznaczony. Ustawa nie określa jednak czasu trwania umowy, a więc może być ona zawarta na okres dłuższy niż 10 lat - wyjaśnia money.pl.

