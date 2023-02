Rządowa dopłata do ogrzewania. Opublikowano nowy wzór wniosku

Rząd ukrywa przed nami prawdziwy podatek! To dotyczy wszystkich Polaków

Nowe wnioski o 500 plus. Bez nich ZUS nie wypłaci pieniędzy. Ponad pół miliona wniosków

500 plus

Kto otrzyma pomoc?

Celowe jest wprowadzenie rozporządzenia, które określi jednolity wzór oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw.

Jak informowaliśmy w Super Biznesie, w ustawie, która wprowadziła ceny ciepła z rekompensatą zastosowano bowiem pułapy cen, których nie można przekroczyć w rozliczeniach z odbiorcami - 150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego ze źródeł gazowych, czyli ciepłowni gazowych oraz 103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach, czyli np. w ciepłowni opalanych węglem.

Zgodnie z zapisami w ustawie pomoc zapewniono mieszkańcom budynków wielorodzinnych - odbiorców ciepła systemowego, a także tzw. odbiorców wrażliwych, czyli szkoły, szpitale czy żłobki.

Co znajdzie się we wniosku o dopłaty do ogrzewania?

Projektowane wzory zawierają oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających uznać odbiorcę ciepła za odbiorcę określonego w odpowiednich przepisach ustawy, wskazanie danych służących określeniu szacowanej ilości ciepła, która będzie zużywana na potrzeby gospodarstw domowych w lokalach mieszkalnych i na potrzeby części wspólnych budynków wielolokalowych. Również dotyczy to firm prowadzących działalność w lokalach odbiorcy.

We wzorach oświadczeń zaproponowano tabelaryczny sposób prezentacji danych, a zastosowanie formy katalogowego zestawienia we wzorze oświadczenia stanowi rozwiązanie najbardziej przystępne dla odbiorców i przedsiębiorstw energetycznych. Tym samym, działanie to przyspieszy proces minimalizowania skutków wysokich cen ciepła na rynku, zwiększając ochronę odbiorców ciepła dotkniętych wzrostem cen ciepła - oceniło ministerstwo.

Jak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki, przeanalizowanych przez „Rzeczpospolitą”, w dużych miastach wojewódzkich – gdzie nadal funkcjonują bloki produkujące prąd i ciepło w oparciu o węgiel – mieszkańcy zapłacą ok. 20–30 zł/GJ więcej. W mniejszych miejscowościach w tzw. Polsce powiatowej będzie to już nawet 50–70 zł/GJ. Będzie tak, mimo że dostawców ciepła obejmą rekompensaty.

