Sejm obniży 14. emeryturę? Seniorzy drżą o los “czternastek”. Posłowie decydują

Pierwotny kształt ustawy o 14. emeryturze

Obecnie trwają w parlamencie obrady nad wprowadzeniem czternastych emerytury na stałe. Docelowo czternastka ma wynosić minimalną emeryturę (1588,44 zł). Seniorzy, którzy otrzymują emerytury powyżej 2900 zł brutto będą mieli pomniejszone świadczenie według zasady złotówka za złotówkę. Ponadto to rząd decyduje o terminie w którym wypłaci 14. emeryturę. Na realizację programu zarezerwowano 11 mld zł.

Senat chce wprowadzić korzystniejsze zmiany dla emerytów

Jednak gdy ustawa przeszła przez Sejm trafiła do Senatu, gdzie wprowadzono poprawki do ustawy. Senatorzy zapewne zauważyli, że limit uprawniający do czternastki nie ma mechanizmu waloryzacji, przez co z czasem świadczenie by zniknęło bądź straciło znacznie na wartości.

Dlatego w poprawkach Senatu znalazł się zapis, że limit uprawniający do wypłaty 14. emerytury w pełnej kwocie wynosiłby 120 proc. przeciętnej emerytury. W tym roku limit wynosiłby ok. 3900 zł. To oznaczałoby, że nie tylko więcej seniorów dostałoby czternastki, ale również więcej osób dostałoby jest w pełnym wymiarze. Dokładne wyliczenia przedstawiamy w naszej galerii.

Ponadto Senatorowie chcieliby aby termin wypłaty czternastki nie był ustalany przez rząd, a parlament, czyli Sejm wraz z Senatem. Czy takie rozwiązanie wejdzie jednak w życie? To zależy od tego

