Sejm kontynuuje prace nad podwyższeniem CIT dla banków (do 30% w 2026 r.) i stworzeniem Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami (DOM) dla większej przejrzystości rynku.

Trwają prace nad dostosowaniem polskiego prawa pracy do unijnej dyrektywy, co umożliwi negocjowanie nowych uprawnień w układach zbiorowych.

Posłowie zajmą się uszczelnieniem opodatkowania fundacji rodzinnych oraz ułatwieniami dla cudzoziemców w składaniu wniosków o pobyt elektronicznie.

W planach jest także ustawa frankowa, mająca odciążyć sądy poprzez automatyczne zawieszenie płatności rat kredytu, oraz zmiany w zasadach udzielania "800 plus" dla obywateli Ukrainy

Kluczowe zmiany w podatkach: Banki i fundacje rodzinne na celowniku

Jedną z najgorętszych debat podczas trzydniowego posiedzenia Sejmu wywoła rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przewiduje on znaczące zmiany w podatkach dla sektora finansowego, które mają zwiększyć wpływy do budżetu państwa. Projekt zakłada podniesienie CIT dla banków krajowych i zagranicznych z 19 do 23 proc. (od 2028 r.), przy czym w roku 2026 stawka ta będzie wynosić aż 30 proc., a w roku 2027 – 26 proc. Nowe regulacje dotkną również mniejsze podmioty rozpoczynające działalność – dla nich stawka wzrośnie z 9 do 13 proc., z wyższymi stawkami w okresie przejściowym.

Posłowie pochylą się również nad projektem mającym uszczelnić opodatkowanie fundacji rodzinnych. Według Ministerstwa Finansów, obecne przepisy umożliwiają „radykalną optymalizację podatkową”. Projekt ma temu zapobiec, wprowadzając zamknięty katalog dozwolonej działalności gospodarczej. Fundacje będą mogły prowadzić np. najem, ale bez usług dodatkowych, co wykluczy m.in. działalność hotelową.

Rynek nieruchomości i inwestycje: Co nowego dla kupujących i firm?

Sejm będzie kontynuował prace nad projektem, który ma realnie wpłynąć na transparentność polskiego rynku nieruchomości. Nowelizacja przewiduje uruchomienie bezpłatnego Portalu Danych o Obrocie Mieszkaniami (DOM), dzięki któremu każda osoba będzie miała dostęp do aktualnych i wiarygodnych statystyk dotyczących cen transakcyjnych. To nowoczesne narzędzie ma pomóc Polakom w podejmowaniu świadomych decyzji mieszkaniowych i ograniczyć spekulacje cenowe.

Na czwartek zaplanowano także pierwsze czytanie projektu, który ma zachęcić firmy do inwestowania w regionach o wysokim bezrobociu. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z przyspieszonej amortyzacji, czyli szybciej rozliczyć koszty budowy budynków, jeśli inwestycja zostanie zlokalizowana w gminie, gdzie stopa bezrobocia wynosi co najmniej 120 proc. średniej krajowej.

Nowa ustawa frankowa: Czy to koniec problemów kredytobiorców?

W czwartek po południu odbędzie się pierwsze czytanie długo wyczekiwanej tzw. ustawy frankowej. Ma ona usprawnić postępowania sądowe dotyczące kredytów walutowych. Jej głównym celem jest odciążenie sądów, co ma sprawić m.in. automatyczne zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie płatności rat kredytu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego. Kredytobiorcy zyskają więc możliwość wstrzymania spłaty na czas trwania procesu. Warto jednak zaznaczyć, że zgodnie z projektem zawieszenie spłaty nastąpi dopiero z dniem doręczenia pozwu bankowi, co w praktyce może potrwać kilka miesięcy.

Od prawa pracy po cyfryzację: Inne ważne projekty Sejmu

Podczas obrad posłowie zajmą się również szeregiem innych istotnych regulacji. Na wokandę trafi projekt dostosowujący polskie prawo do unijnej dyrektywy o wynagrodzeniach minimalnych. Umożliwi on negocjowanie w ramach układów zbiorowych takich kwestii jak czas pracy, podwyżki czy wymiar urlopu. Posłowie przeprowadzą też drugie czytanie nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, która ma zwiększyć bezpieczeństwo państwa i umożliwić składanie elektronicznych wniosków o zezwolenie na pobyt. W piątek zaplanowano z kolei pierwsze czytanie projektu dotyczącego pomocy obywatelom Ukrainy, który zmienia m.in. kryteria przyznawania świadczenia „800 plus” i zapewnia równy dostęp do opieki zdrowotnej.

Pieniądze to nie wszystko - Sebastian Kondracki Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.