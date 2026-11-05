Niemiecka policja w Turyngii rozbiła siatkę sprzedającą ozdoby z nazistowskimi symbolami.

Podejrzani to dwaj mężczyźni w wieku 37 i 38 lat.

Produkowali i sprzedawali przez internet m.in. tradycyjne łuki bożonarodzeniowe (Schwibbögen).

To nie pierwszy taki przypadek w Niemczech; podobna sytuacja miała miejsce w Saksonii kilka lat temu.

Grożą im poważne konsekwencje za używanie symboli organizacji niezgodnych z konstytucją.

Akcja policji w Turyngii

Niemiecka policja uderzyła w producentów tradycyjnych ozdób bożonarodzeniowych, którzy na swoich wyrobach umieszczali symbole zakazane przez konstytucję. Funkcjonariusze z Saalfeld w Turyngii przeszukali kilka budynków w powiecie Saalfeld-Rudolstadt, rozbijając proceder, który prokuratura określiła jako „gloryfikujący narodowy socjalizm”.

Sprawa dotyczy dwóch mężczyzn w wieku 37 i 38 lat. To właśnie oni są podejrzani o produkcję i dystrybucję nielegalnych przedmiotów. Podczas przeszukania policjanci zabezpieczyli sprzęt służący do produkcji m.in. tradycyjnych łuków bożonarodzeniowych (Schwibbögen) i podkładek, na których umieszczano ozdoby świąteczne z symbolami nazistowskimi.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura w Gerze. Postępowanie dotyczy podejrzenia produkowania i rozpowszechniania przedmiotów „z wykorzystaniem symboli organizacji niezgodnych z konstytucją i organizacji terrorystycznych”. Mówiąc wprost: chodzi o swastyki i inne symbole SS, które są w Niemczech surowo zakazane.

Jak wyglądała produkcja i sprzedaż ozdób ze swastykami?

Wygląda na to, że sprawcy stworzyli niewielką, ale sprawnie działającą manufakturę. Policja informuje o „możliwym procederze wysyłkowej sprzedaży internetowej”, co sugeruje, że nie był to tylko lokalny biznes, a klienci mogli pochodzić z całych Niemiec, a może nawet z zagranicy.

Według wstępnych ustaleń śledczych, co najmniej jeden z zatrzymanych mężczyzn osobiście produkował ozdoby świąteczne z symbolami nazistowskimi, które następnie oferowano w sprzedaży wysyłkowej przez internet. Sprzedawano między innymi tzw. Schwibbögen, czyli charakterystyczne dla regionu Rudaw łuki bożonarodzeniowe, oraz podkładki. To tradycyjne, często ręcznie robione przedmioty, które w tym wypadku zostały zbezczeszczone przez dodanie do nich zakazanych symboli.

Portal Dw.com informuje, że na razie śledczy nie podają, jak duża była skala tego procederu. Nie wiadomo, ile dokładnie takich przedmiotów trafiło na rynek ani jak długo trwała ich sprzedaż. Te informacje będą kluczowe dla oceny, jak poważny był to biznes i jak szerokie grono odbiorców udało się zgromadzić jego twórcom.

To nie pierwszy taki skandal. Co grozi za nazistowskie symbole?

Niestety, obecne wydarzenia w Turyngii nie są odosobnionym przypadkiem. Niemcy od lat zmagają się z próbami wprowadzania do obiegu przedmiotów z nazistowską symboliką, często pod przykrywką tradycyjnego rzemiosła. Pod koniec 2021 roku podobna, szeroko zakrojona sprawa miała miejsce w Saksonii, gdzie również chodziło o świąteczne ozdoby.

W przeszłości prowadzono już postępowania przeciwko sprzedawcom, którzy oferowali np. tzw. kadzielniczki (figurki służące za podstawki na kadzidełka) z symbolami SS. Wielokrotnie też przedmiotem postępowań stawały się świąteczne iluminacje i ozdoby bożonarodzeniowe ze swastykami, co pokazuje, że problem jest niestety cykliczny.

Dw.com przypomina, że niemieckie prawo jest w tej kwestii bardzo surowe. Publiczne używanie symboli organizacji uznanych za niezgodne z konstytucją, w tym partii nazistowskiej, jest przestępstwem. Za produkcję i rozpowszechnianie takich przedmiotów grozi wysoka grzywna lub nawet kara pozbawienia wolności. Dwaj zatrzymani mężczyźni muszą się więc liczyć z poważnymi konsekwencjami prawnymi.

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