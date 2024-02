Problem z wyświetlaniem cen w Biedronce

Promocje mają z założenia polegać na zachęceniu do kupna danego produktu. Najczęściej jak magnes działa na klienta po prostu niższa cena. I zwykle w ramach promocji w sklepach klient dostaje coś extra - zwykle jest to kolejna sztuka czy sztuki produktu. Zatem kupuje coś taniej niż kupiłby wcześniej w regularnej cenie. Tymczasem sieci stosują rozmaite sztuczki, by skusić klienta. Niekiedy takie oferty przybierają wręcz absurdalną formę. Jeden z konsumentów zwrócił uwagę na taką dziwną ofertę promocyjną na mleko w Biedronce: Masz 52% taniej z apką. Płacisz 1,65zł! I to jeszcze byłoby w miarę proste. Klient po dokładnym zapoznaniu się z ofertą napisał: "A nie, sorry. Jednak płacisz 1,65 zł za opakowanie, kiedy wydasz prawie 10 zł na 6 opakowań. I pamiętaj, że możesz kupić tylko 12 opakowań w promocji. A jaka cena regularna? 3,49 zł, ale tylko z kartą Moja Biedronka". Inny klient żalił się także na ceny pizzy w Żabce. Według jego opowieści, podana była cena dwupaku, a cena jednej pizzy była możliwa do sprawdzenia dopiero przy kasie.

Regulacje cen w Sejmie

Choć sieci handlowe nie mają sobie nic do zarzucenia, to takich przykładów jest wiele. Poseł Michał Kołodziejczak zajął się tą sprawą w Sejmie. Jako przykład manipulacji cenowych podał on różnicę między ceną promocyjną z aplikacją a ceną bez aplikacji. Do tego dochodzi podanie ceny "wielosztuk", czyli za zakup 2 lub 3 sztuk danego produktu, kiedy to informacja o cenie 'regularnej', czyli za 2 szt. produktu, znajduje się na cenówce, ale napisana jest zauważalnie mniejszą czcionką.

Jak w tym wszystkim ma połapać się klient, który to ma prawo do zakupu towaru po cenie, jaka widnieje na sklepowej półce, skoro na tej półce przy cenie jednego towaru jest wiele adnotacji? Już nawet nie wystarczy po prostu śledzenie ceny na półce i porównywanie żmudne z cenami z paragonu.

Takich rozmaitych kruczków i detali we wszystkich sieciach handlowych jest wiele. Wielokrotnie można zauważyć, że cena jest obniżona, ale....na przykład tylko dla posiadaczy lojalnościowej karty lub danej aplikacji. Teraz sklepy mają obowiązek informować klienta o tym, że dana cena promocyjna jest najniższą ceną, jak obowiązuje w danym miejscu w ciągu ostatnich 30 dni. Poprawić sytuację mają także elektroniczne etykiety z cenami w sklepach.

Cenówka spotkana wczoraj.Masz 52% taniej z apką. Płacisz 1,65zł! A nie, sorry. Jednak płacisz 1,65zł za opakowanie kiedy wydasz prawie 10zł na 6 opakowań. I pamiętaj, że możesz kupić tylko 12 opakowań w promocji.A jaka cena regularna? 3,49zł, ale tylko z kartą Moja Biedronka pic.twitter.com/zAOUUZw8nI— Remigiusz Cetnar (@Kucolog) January 30, 2024

