Skandaliczne zachowanie! Nie płacą czynszu i grożą właścicielowi mieszkania

Krzysztof Wilk, mieszkaniec Szczecina, wynajął kobiecie i jej córce dwa pokoje w swoim mieszkaniu w marcu zeszłego roku. Jednak po trzech miesiącach kobieta przestała płacić czynsz. Według informacji podanych przez Polsat News w programie "Interwencja", kobieta nie ograniczyła się tylko do zaległości czynszowych. Twierdziła, że "straciła wszystkie pieniądze" i domagała się, żeby Wilk ją utrzymywał. Jednak historia nie skończyła się tutaj. Gdy właściciel podjął próbę negocjacji przed drzwiami, kobieta nie wpuściła go do środka. Dodatkowo zagroziła mu, że zgłosi go na policję za molestowanie nieletnich, ponieważ jej córka się przestraszyła. Jak zauważył Michał Kaczmarek z portalu wszczecinie.pl w rozmowie z Polsat News, sytuacja stała się bardzo niekorzystna dla Krzysztofa Wilka ze względu na ryzyko szkody w reputacji. Policja ma obowiązek zbadać takie doniesienie. Dzika lokatorka wprowadziła do mieszkania swojego konkubenta oraz kolejne dziecko.

Według informacji z Polsat News, inni mieszkańcy bloku stoją po stronie właściciela, obawiając się zachowania lokatorki i uważając ją za nieobliczalną. Kobieta nie ustąpiła nawet w obecności policji, gdy właściciel próbował porozmawiać z innymi lokatorami i dostać się do pokoju, który nie był objęty umową najmu. Wyzywała właściciela i reporterów "Interwencji", ogłaszając wraz ze swoim konkubentem, że nie zapłacą długu w wysokości 30 tysięcy złotych. Sami policjanci rozmawiali z dzikimi lokatorami i opuścili mieszkanie. Zgodnie z ich wypowiedziami, które przytoczył Polsat News, sprawa musi być rozpatrzona przez sąd.

