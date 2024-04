Skandaliczny rekord Polski! Średnia pensja wystarczy na 30 cm mieszkania

Karta do Dino na 2000 zł i voucher na zakupy do Biedronki! Mamy złą wiadomość

Ceny mieszkań w Polsce rosną najszybciej w UE

Jak podaje serwis tokfm.pl – najbardziej drożeją mieszkania w dużych miastach. Cena metra kwadratowego jest wyższa niż w wielu zachodnich stolicach europejskich. W ostatnim kwartale ubiegłego roku w Unii Europejskiej ceny mieszkań wzrosły o 0,2 procent, w strefie euro spadły o 1 proc. W tym samym czasie najmocniej wzrosły w Polsce, Bułgarii i Chorwacji. Nasz kraj jest na tej liście pierwszy z rekordowym wynikiem ponad 13 proc. wzrostu. Drugie i trzecie miejsce zajmują Chorwacja i Bułgaria. Za statystyczną miesięczną pensję netto, czyli na rękę, w dużym polskim mieście można kupić 0,3 m kwadratowego. Na 60-metrowe mieszkanie, taką pensję trzeba by było odkładać prawie 15 lat.

Kawalerka w Warszawie w cenie mieszkania w Bułgarii

Wynajem niewielkiego domu z basenem w greckiej miejscowości położonej blisko morza to koszt około 5 tys. złotych, tyle samo kosztuje wynajęcie mieszkania na miesiąc w popularnej miejscowości turystycznej w Bułgarii. Za cenę mieszkania w dobrej lokalizacji w Warszawie można kupić podobne w USA. Mieszkanie w San Francisco w loftowym budynku o powierzchni ponad 100 m kwadratowych z dwoma sypialniami i salonem z kuchnią kosztuje niecałe 200 tys. dolarów, czyli niecałej 800 tys. złotych. O połowę mniej niż w Warszawie.

Nowy program dopłaty do mieszkań

Według ekspertów ceny mieszkań jeszcze wzrosną, gdy zacznie obowiązywać nowy program wsparcia. Program "bezpieczny kredyt mieszkaniowy #NaStart" ma wystartować w 2024 roku. W ramach programu możemy wziąć kredyt hipoteczny na budowę domu, lub kupno nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Kredyt hipoteczny w programie możemy dostać co najmniej na 15 lat (bez górnego limitu), lub na 5 lat w przypadku udzielanego jako kredyt konsumencki, ale wtedy czas kredytowania nie może być dłuższy niż 15 lat. Dopłaty do kredytu w przypadku hipoteki dotyczą 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem rat kapitałowo-odsetkowych. W przypadku kredytu konsumenckiego, dopłaty obowiązują do pierwszych 60 rat.

