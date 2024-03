Zakupy przed Wielkanocą. Jak czynne są sklepy?

Wielki Tydzień to czas wzmożonych zakupów. Czas mamy tylko do soboty 30 marca, w święta obowiązuje zakaz handlu. Supermarkety, dyskonty, hipermarkety i centra handlowe będą wtedy zamknięte. Wielki Czwartek i Wielki Piątek nie są, zgodnie z ustawą, dniami wolnymi od pracy i sklepy w te dni będą otwarte. W Wielką Sobotę handel możliwy jest tylko do godziny 14. Podajemy, jak w najbliższych dniach będą czynne placówki największych sieci handlowych.

Biedronka godziny otwarcia Wielki Piątek, Wielka Sobota

W dniach 25 – 29.03 ponad 3000 sklepów Biedronka na terenie całego kraju będzie otwartych co najmniej do godziny 23:00, a niektóre nawet dłużej. W Wielką Sobotę, 30 marca, sklepy Biedronka będą otwarte do godziny 13:30. Sieć zachęca do sprawdzania dokładnych godzin otwarcia swoich lokalnych sklepów, gdyż mogą one różnić się w zależności od lokalizacji. Informacje te dostępne są w komunikatach na drzwiach poszczególnych sklepów oraz na stronie internetowej sieci – www.biedronka.pl.

Aldi godziny otwarcia Wielki Piątek, Wielka Sobota

W okresie wielkanocnym sklepy sieci Aldi będą działały standardowo - w godzinach 6:00-22:00. W Wielką Sobotę będą otwarte do godz. 13:00.

Lidl godziny otwarcia Wielki Piątek, Wielka Sobota

Sklepy będą otwarte w standardowych godzinach 6:00-22:00. W niektórych placówkach będzie to nawet 23:00. W sobotę 30 marca sklepy czynne będą do godziny 13:00.

Carrefour godziny otwarcia Wielki Piątek, Wielka Sobota

W dniach 28 marca (czwartek) i 29 marca (piątek), wszystkie hipermarkety Carrefour będą otwarte do godziny 23:00. 30 marca (w sobotę), zarówno hipermarkety jak i supermarkety sieci będą otwarte do godziny 13:00

Netto godziny otwarcia Wielki Piątek, Wielka Sobota

W tygodniu sklepy sieci są otwarte w godz. 6:00 -23:00, w Wielką Sobotę do godz.13:00.

Intermarché godziny otwarcia Wielki Piątek, Wielka Sobota

Większość sklepów pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem otwarta będzie w godzinach 7:00-21:00. Sklepy sieci Intermarché będą otwarte w Wielką Sobotę do godz. 13:30.

Kaufland godziny otwarcia Wielki Piątek, Wielka Sobota

Godziny otwarcia sklepów od 6:00 do 22:00, niektóre placówki są czynne do 23:00. W piątek 29.03 sklepy będą otwarte 23:00/24:00. W sobotę 30 marca zamknięcie sklepów nastąpi o godz.13:00

Stokrotka godziny otwarcia Wielki Piątek, Wielka Sobota

Sklepy własne Stokrotki Supermarkety, Markety oraz Optimy będą od środy do piątku, 27-29 marca, otwarte dłużej – do godziny 22.00 lub 23.00. W Wielką Sobotę, 30 marca, większość placówek będzie czynna do godziny 13.00. Stokrotki Express będą działały chwilę dłużej, do godziny 13.45.

Dino godziny otwarcia Wielki Piątek, Wielka Sobota

Markety Dino czynne są w godzinach 6:00-22:30. W czwartek 8 marca i w piątek 29 marca sklepy są otwarte do godz. 23:00. W Wielką Sobotę 30 marca, wszystkie placówki sieci są czynne do godz. 13:30.

