Sklepy otwarte 1.05.2026 - Żabka, Biedronka, Lidl, Kaufland. Do której są czynne?

Biedronka, Lidl i Kaufland – tutaj dzisiaj nie zrobisz zakupów

Tegoroczny 1 maja wypada w piątek, co dla wielu z nas oznacza idealny, przedłużony początek majówki. Niestety, jeśli zakładasz, że w drodze na działkę zatrzymasz się na duże zaopatrzenie w supermarkecie, musisz wdrożyć plan awaryjny. Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, Święto Pracy jest dniem ustawowo wolnym. Dla sektora handlowego oznacza to bezwzględny zakaz sprzedaży.

Z tego powodu wszystkie największe markety – takie jak Biedronka, Lidl czy Kaufland – pozostaną dzisiaj całkowicie zamknięte. Nie warto tracić czasu na poszukiwanie dyżurnych placówek tych sieci. Prawo jest surowe i dotyczy wszystkich dyskontów oraz wielkopowierzchniowych galerii handlowych, bez żadnych wyjątków.

Które sklepy 1 maja ratują sytuację? Sprawdzamy Żabkę

Choć potężne szyldy gasną, polskie przepisy zostawiają dla zapominalskich klientów wygodną furtkę. Zastanawiasz się, jakie sklepy 1 maja mogą legalnie obsługiwać kupujących? Zdecydowanie najpopularniejszym wyborem na szybkie zakupy ratunkowe jest Żabka. Placówki tej sieci mają pełne prawo funkcjonować w święta pod jednym kluczowym warunkiem – za ladą musi stanąć osobiście sam właściciel (franczyzobiorca).

W jakich godzinach otwarte są dzisiaj te punkty? W tym przypadku nie ma jednej, uniwersalnej reguły. Niektóre sklepy będą otwarte w swoich standardowych porach, czyli od 6:00 do 23:00, ale spora część właścicieli decyduje się na nieco krótszy dyżur, na przykład w godzinach od 10:00 do 20:00. Zanim wyjdziesz z domu, najlepiej zerknij do aplikacji mobilnej i upewnij się, jak dokładnie pracuje Twój lokalny punkt. Pamiętaj też, że niezawodną alternatywą pozostają stacje benzynowe, które działają przez całą dobę i oferują dziś bogaty asortyment podstawowych produktów spożywczych.

Kiedy najlepiej zaplanować większe uzupełnianie zapasów?

Jeśli w piątek ominęła Cię szansa na zakupienie wszystkich wymarzonych składników do majówkowego biesiadowania, potraktuj sobotę priorytetowo. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi, który, w przeciwieństwie do Święta Pracy, nie jest dniem wolnym od pracy. Wtedy też duże sieci handlowe wznowią swoją działalność na pełnych obrotach, często oferując nawet wydłużone godziny otwarcia.

To będzie jedyny, idealny moment na zrobienie porządnych zakupów w samym środku długiego weekendu. Należy to wykorzystać, ponieważ już 3 maja obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja, co oznacza powrót zakazu handlu i ponowne zamknięcie wielkich sklepów. Sprytne zaplanowanie wyprawy z koszykiem to gwarancja bezstresowego wypoczynku!

