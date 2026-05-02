Sklepy otwarte 2.05.2026 - Żabka, Biedronka, Lidl, Dino. Do której godziny czynne?

Anna Wojnowska
2026-05-02 13:37

Majówka w pełni, a Ty zastanawiasz się, co zrobić, gdy podczas grillowania nagle zabraknie musztardy? Albo po prostu chcesz uniknąć długich kolejek w ten wolny dzień? Długi weekend ma swoje zasady, a zamknięte sklepy potrafią pokrzyżować nawet najlepiej zaplanowane imprezy. Sprawdź, które supermarkety są otwarte 2 maja i w jakich godzinach zrobisz w nich niezbędne zakupy, ratując swoją majówkę!

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Klienci w supermarkecie z wózkami na zakupach. Widoczne działy: Nabiał & Jaja, Owoce & Warzywa, Promocje. Zdjęcie ilustruje dostępność sklepów w majówkę. Więcej informacji o godzinach otwarcia sklepów przeczytasz na Super Biznes.

Zakupy w środku długiego weekendu. O tym musisz pamiętać

Tegoroczna majówka układa się w taki sposób, że 2 maja przypada w sobotę. To kluczowa informacja, jeśli planujesz uzupełnić lodówkę. Choć tego dnia obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest to dzień ustawowo wolny od pracy. Oznacza to dla Ciebie jedno: sklepy 2 maja będą otwarte i to na zasadach, które znasz ze standardowych, roboczych sobót.

To doskonała wiadomość, zwłaszcza że ten dzień jest jedynym okienkiem zakupowym w trakcie długiego majowego weekendu, wciśniętym pomiędzy dwa dni objęte ścisłym zakazem handlu. Większość dużych sieci doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że Polacy masowo ruszą po brykiet, mięso, napoje i świeże pieczywo. Nie musisz się więc obawiać, że o godzinie 14:00 zamkną ci drzwi przed nosem.

Czy w sobotę 2 maja są czynne sklepy? Tam zrobisz zakupy w majówkę

Do której godziny zrobisz zakupy? Biedronka, Lidl i Dino

Jeśli zastanawiasz się, o której musisz wyjechać z domu, mamy dla Ciebie dobre wieści. Największe dyskonty pracują pełną parą. Wiele z nich otwiera się już od samego świtu, co jest świetną okazją na bezstresowe zakupy bez tłumów.

  • Biedronka. Większość placówek tej sieci przyjmie cię już od godziny 6:00. Ponieważ 2 maja to sobota poprzedzająca wolną niedzielę, wiele Biedronek decyduje się na radykalne wydłużenie czasu pracy – zakupy zrobisz w nich zazwyczaj do 22:00, a w wielu lokalizacjach nawet do 23:30.
  • Lidl. Tutaj również nie musisz psuć sobie poranka pośpiechem. Drzwi sklepów otworzą się standardowo o 6:00, a zakupy zaplanujesz do godziny 22:00. Wybrane punkty w dużych miastach mogą obsługiwać klientów nawet do 23:00.
  • Dino. Jeśli masz ten charakterystyczny czerwony market w swojej okolicy, zapasy bez problemu uzupełnisz w godzinach od 6:00 do 22:30. To stałe ramy czasowe dla większości obiektów tej polskiej sieci.

Pamiętaj jednak, by w miarę możliwości zerknąć w aplikację mobilną lub na kartkę informacyjną na drzwiach swojego lokalnego sklepu. Miejscowości typowo turystyczne i kurorty bardzo często przedłużają te godziny do maksimum, by ułatwić urlopowiczom życie.

Czy 2 maja 2026 pracują kurierzy? Harmonogram pracy InPost, DPD i DHL w majówkę

Żabka i sklepy osiedlowe jako ostatnia deska ratunku

A co, jeśli przypomnisz sobie o braku chleba lub ketchupu dosłownie chwilę przed przyjazdem gości w sobotni wieczór? W takich awaryjnych sytuacjach z pomocą przychodzą sklepy typu convenience. Jak wyglądają godziny otwarcia w ich przypadku?

Działają one na przewidywalnych zasadach, co oznacza, że sklepy 2 maja działające pod szyldem Żabki będą czekać na Ciebie najczęściej od 6:00 aż do 23:00. To właśnie te punkty przeżywają zazwyczaj największe oblężenie w późnych godzinach wieczornych podczas majówki. Warto również sprawdzić lokalne, niezależne sklepiki osiedlowe. Ich właściciele sami decydują o godzinach otwarcia, ale widząc wzmożony ruch w długi weekend, zdecydowana większość z nich będzie funkcjonować przynajmniej do zmierzchu.

Czy restauracje są otwarte w weekend majowy 2026? W tych godzinach zjesz na mie…
Quiz. Majówka w PRL-u. Młodzież nie ma szans
Pytanie 1 z 13
Ile dni trwała majówka w PRL-u?
