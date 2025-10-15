Zygmunt Solorz i Justyna Kulka zostali odwołani z rady nadzorczej ZE PAK podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego przez cypryjską spółkę Argumenol Investment Company Ltd.

podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego przez cypryjską spółkę Argumenol Investment Company Ltd. Przedstawiciele Radosława Kwaśnickiego, współpracownika Solorza, zgłosili sprzeciw wobec uchwał, powołując się na zarządzenie sądu w Limassolu zakazujące zmian we władzach ZE PAK.

Skład rady nadzorczej nie został uzupełniony z powodu braku kandydatów, a zgromadzenie zostało przerwane do 14 listopada.

Konflikt o kontrolę nad imperium Solorza trwa od września 2024 roku i dotyczy sporu między miliarderem a jego dziećmi oraz Justyną Kulką.

Odwołanie Zygmunta Solorza i Justyny Kulki z rady nadzorczej ZE PAK

Podczas środowego zgromadzenia w Warszawie akcjonariusze ZE PAK – Zespołu Elektrowni PAK, polskiego koncernu energetycznego będącego właścicielem elektrowni "Konin" i "Pątnów" oraz kopalni węgla brunatnego – przegłosowali w dwóch tajnych głosowaniach odwołanie Zygmunta Solorza i jego żony Justyny Kulki z rady nadzorczej spółki. Inicjatorem zmian był większościowy akcjonariusz – cypryjska firma Argumenol Investment Company Ltd.

Po każdym z głosowań sprzeciw zgłaszał przedstawiciel Radosława Kwaśnickiego, wieloletniego współpracownika miliardera i akcjonariusza ZE PAK. Pełnomocnik Kwaśnickiego ocenił, że uchwały zostały podjęte "z rażącym naruszeniem dobrych obyczajów", a przyczyny ich podjęcia mają charakter pozamerytoryczny.

Spór o zarządzenie cypryjskiego sądu

Na początku zgromadzenia przedstawiciel Kwaśnickiego przywołał zarządzenie tymczasowe sądu w Limassolu na Cyprze z sierpnia bieżącego roku. Dokument ten, wydany na wniosek Zygmunta Solorza, zakazywał Argumenolowi jakichkolwiek zmian we władzach ZE PAK.

We wrześniu Solkomtel Foundation – spółka będąca przedmiotem sporu między Zygmuntem Solorzem a jego dziećmi – złożyła wniosek do sądu najwyższego Cypru kwestionujący te zarządzenia. Sąd zawiesił ich obowiązywanie do czasu rozpatrzenia sprawy. Jak podkreślił pełnomocnik Kwaśnickiego, Argumenol "postanowił natychmiast wykorzystać okres zawieszenia zarządzenia tymczasowego".

Prowadzący zgromadzenie przedstawiciel Argumenolu Jarosław Kołkowski odrzucił te zarzuty, wskazując, że zabezpieczenia nie obowiązują, a ich skuteczność została zawieszona przez sąd najwyższy Cypru.

Konflikt w imperium Solorza trwa od września 2024

Zmiany w radzie nadzorczej ZE PAK to kolejna odsłona batalii o kontrolę nad biznesowym imperium Zygmunta Solorza. We wrześniu 2024 roku trójka dzieci miliardera wysłała ostrzeżenie do menedżerów czterech najważniejszych spółek ojca. W piśmie znalazły się opinie, że dobro firm jest zagrożone przez osoby chcące przejąć kontrolę nad biznesem.

Konflikt dotyczy między innymi Polsatu i firm strategicznych dla państwa. Jeszcze tego samego dnia Solorz zapowiedział zdymisjonowanie swoich synów z władz spółek należących do jego holdingu.

W październiku 2024 roku obaj synowie miliardera – Tobias Solorz i Piotr Żak – wraz z prawnikiem Jarosławem Grzesiakiem zostali odwołani z rady nadzorczej ZE PAK. Synowie stracili również miejsca w radach nadzorczych Cyfrowego Polsatu, Netii i Polkomtela. Zaskarżyli oni uchwały do sądu, jednak w lipcu tego roku pozwy zostały wycofane.

Sprawa fundacji TiVi Foundation w Lichtensteinie

W maju 2025 roku sąd w Lichtensteinie oddalił powództwo Zygmunta Solorza dotyczące zmian w statucie jego fundacji TiVi Foundation. Zmiany te przewidywały przejęcie kontroli nad biznesami Solorza przez jego dzieci. Radosław Kwaśnicki poinformował, że apelacja od tego nieprawomocnego wyroku została złożona w czerwcu.

Kolejne zgromadzenia w spółkach Solorza

Zgromadzenie ZE PAK zostało przerwane i będzie kontynuowane 14 listopada. Skład rady nadzorczej pozostaje niekompletny wobec braku kandydatów do powołania.W piątek, 17 października, odbędzie się nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników kolejnej spółki z imperium Solorza – Elektrimu. Główny punkt obrad również dotyczy zmian w radzie nadzorczej, co sugeruje kontynuację reorganizacji struktur zarządczych w firmach miliardera.

ZE PAK – od węgla do zielonej energii

Koncern energetyczny ZE PAK przechodzi transformację energetyczną. W 2020 roku spółka ogłosiła nową strategię zakładającą odejście od węgla na rzecz zielonej energii.

Od tego czasu ZE PAK inwestował w farmy wiatrowe i fotowoltaiczne oraz rozpoczął produkcję wodoru. Równolegle koncern zapowiedział zamknięcie ostatniej odkrywki węgla brunatnego w pierwszej połowie 2026 roku. Zygmunt Solorz jest większościowym akcjonariuszem tej notowanej na giełdzie spółki.

Imperium biznesowe Zygmunta Solorza

Główne obszary interesów Zygmunta Solorza to telekomunikacja, media, budownictwo i energetyka. Jego firmy skupione są w Grupie Polsat Plus, a miliarder jest również większościowym akcjonariuszem ZE PAK.

Pod koniec 1992 roku założona przez niego telewizja Polsat rozpoczęła nadawanie drogą satelitarną z Holandii. W 1999 roku powstała platforma Cyfrowy Polsat, a w 2011 roku Solorz za ponad 18 miliardów złotych kupił Polkomtel. W dorocznym rankingu najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost" Solorz od 1998 roku nieprzerwanie znajduje się w pierwszej dziesiątce. W latach 2020 i 2021 zajmował pierwsze miejsce z majątkiem wycenianym na ponad 10 miliardów złotych.

